Зеленский подписал закон о создании перечня террористических организаций

Владимир Зеленский 7 января подписал закон о формировании и ведении перечня террористических организаций и групп. Это нужно для предотвращения, выявления и пресечения террористической деятельности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на карточку законопроекта № 12102 на сайте Верховной Рады.

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Что известно о новом законе, который подписал Зеленский

Согласно этому закону, формирование и ведение перечня террористических организаций и групп возлагается на Службу безопасности Украины.

В перечень войдут террористические организации (группы), которые осуществляют террористическую деятельность на территории Украины и/или за ее пределами, а также создают угрозу национальной безопасности нашего государства, независимо от наличия или отсутствия у них статуса юридического лица, их регистрации уполномоченными органами Украины или иностранных государств.

В то же время устанавливаются механизмы включения организации (группы) в перечень и регулируются основания для включения и исключения в/из этого перечня.

Включение или исключение организации (группы) в/из перечня осуществляет Антитеррористический центр при СБУ в течение 3 или 15 рабочих дней на основании заключения, согласованного с заинтересованными органами государственной власти и разведывательными органами Украины.

Предусмотрено, что в перечень не будут включать зарегистрированные в Украине в соответствии с законодательством политические партии.

Перечень организаций будет формироваться публично. Обнародование соответствующих сведений осуществляется на официальном веб-сайте СБУ и на Едином государственном веб-портале открытых данных.

Стоит отметить, что этот законопроект Верховная Рада приняла еще 18 декабря 2024 года. Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук подписал документ и направил его на подпись президенту 23 декабря.