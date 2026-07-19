Готовил теракт по заказу России: 19-летнего мужчину приговорили к 15 годам тюрьмы

Суд признал 19-летнего жителя Киева виновным в государственной измене и попытке совершения теракта. Мужчина действовал по заказу российских спецслужб, которые завербовали его в Донецкой области.

Подробности дела сообщил Офис генерального прокурора.

Как действовал завербованный агент?

Прокуроры доказали в суде, что мужчина начал работать на российские спецслужбы, которые готовили его к совершению терактов в Киеве.

По информации следствия, до октября 2025 года он, находясь на временно оккупированной части Донецкой области, согласился выполнять указания россиян и вести подрывную деятельность против Украины.

Так, в ноябре того же года враг переправил его на подконтрольную Украине территорию через недействующий пункт пропуска на границе с Беларусью. По прибытии мужчина поселился в столице и начал готовить теракт.

По указанию куратора он взял из заранее оборудованного тайника дистанционный радиопульт. С помощью этого устройства осужденный должен был в назначенное время привести в действие самодельное взрывное устройство, предварительно заложенное в одном из спальных районов Киева,

– установило следствие.

В следующем месяце подозреваемый прибыл к месту, где была спрятана взрывчатка. Злоумышленник попытался дистанционно взорвать ее, но взрыва не произошло.

Правоохранители задержали мужчину после неудачной попытки теракта. В ходе обыска по месту его проживания были изъяты мобильный телефон и другие вещи, которые, по данным прокуроров, подтвердили его связь с российским спецслужбовцем и работу в интересах агрессора.

Злоумышленник приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Задержание 19-летнего мужчины, сотрудничавшего с врагом / Фото Офиса генпрокурора

Напомним, в Одессе патрульные остановили водителя мопеда за нарушение правил дорожного движения. Во время проверки документов выяснилось, что мужчина находится в СОЧ. После этого он достал гранату, которой угрожал взорвать. Через мгновение прогремел взрыв, в результате которого пострадали три человека, в том числе правоохранители.