Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Что известно о взрыве?

По предварительной информации правоохранителей, экипаж группы реагирования патрульной полиции остановил мопедиста за нарушение правил дорожного движения.

Во время проверки документов полицейские установили, что мужчина находится в статусе самовольного оставления части. После этого, по данным полиции, он достал гранату и начал угрожать правоохранителям ее применением.

Экипаж группы реагирования патрульной полиции остановил мопедиста за нарушение Правил дорожного движения. При проверке документов правоохранители выяснили, что 52-летний мужчина находится в статусе самовольного покидания части. Впоследствии мужчина достал гранату и начал угрожать ее применением. Через мгновение раздался взрыв,

– сообщили в полиции.

В результате взрыва телесные повреждения получили двое сотрудников полиции, а также сам правонарушитель. Информация о степени тяжести их травм пока не обнародована.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Правоохранители фиксируют все обстоятельства происшествия и собирают необходимые доказательства.

В полиции отметили, что после завершения первоочередных следственных действий событию будет дана соответствующая правовая квалификация. Также правоохранители устанавливают все обстоятельства взрыва и мотивы действий мужчины.

Напомним, СБУ предотвратила теракт в центре Киева, задержав двух агенток российских спецслужб, которые планировали взорвать автомобиль украинского военнослужащего возле Майдана Независимости. По данным следствия, женщины действовали по указаниям российских кураторов и ставили целью причинить максимальное количество жертв среди гражданского населения.

Сотрудники СБУ своевременно обнаружили GPS-трекер, установленный на автомобиле военного, что позволило раскрыть подготовку теракта. Одной из задержанных оказалась безработная жительница Сумской области, которая приехала в Киев и, следуя видеоинструкции, изготовила самодельное взрывное устройство весом почти 6 килограммов.

Она замаскировала взрывчатку в тайнике на столичном кладбище, переодевшись в пожилую женщину. Другая фигурантка – бывшая владелица кондитерского магазина в оккупированном Севастополе – должна была взять бомбу, закрепить ее под автомобилем военнослужащего и перед этим следила за его передвижениями.

Обе женщины были задержаны, им было предъявлено подозрение по статьям о государственной измене, подготовке к теракту и незаконном обращении со взрывчатыми веществами, после чего они были взяты под стражу без права освобождения под залог. В случае доказательства вины обеим агенткам грозит пожизненное лишение свободы.