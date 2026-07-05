Про це повідомляє Національна поліція України.

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Що відомо про вибух?

За попередньою інформацією правоохоронців, екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив мопедиста через порушення правил дорожнього руху.

Під час перевірки документів поліцейські встановили, що чоловік перебуває у статусі самовільного залишення частини. Після цього, за даними поліції, він дістав гранату та почав погрожувати правоохоронцям її застосуванням.

Екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив мопедиста за порушення Правил дорожнього руху. Під час перевірки документів правоохоронці з'ясували, що 52-річний чоловік перебуває у статусі СЗЧ. Надалі чоловік дістав гранату та почав погрожувати її застосуванням. За мить пролунав вибух,

– повідомили у поліції.

Унаслідок вибуху тілесні ушкодження отримали двоє працівників поліції, а також сам правопорушник. Інформацію про ступінь тяжкості їхніх травм наразі не оприлюднювали.

На місці інциденту працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Правоохоронці документують усі обставини події та збирають необхідні докази.

У поліції зазначили, що після завершення першочергових слідчих дій події буде надано відповідну правову кваліфікацію. Також правоохоронці встановлюють усі обставини вибуху та мотиви дій чоловіка.

Нагадаємо, СБУ запобігла теракту в центрі Києва, затримавши 2 агенток російських спецслужб, які планували підірвати автомобіль українського військовослужбовця біля Майдану Незалежності. За даними слідства, жінки діяли за вказівками російських кураторів і мали на меті спричинити максимальну кількість жертв серед цивільних.

Співробітники СБУ завчасно виявили GPS-трекер, встановлений на автомобілі військового, що дозволило викрити підготовку теракту. Однією із затриманих виявилася безробітна жителька Сумщини, яка приїхала до Києва та за відеоінструкцією виготовила саморобний вибуховий пристрій вагою майже 6 кілограмів.

Вона замаскувала вибухівку у схроні на столичному кладовищі, переодягнувшись у літню жінку. Інша фігурантка – колишня власниця кондитерського магазину в окупованому Севастополі – мала забрати бомбу, закріпити її під автомобілем військового та перед цим стежила за його пересуваннями.

Обох жінок затримали, повідомили їм про підозру за статтями про державну зраду, готування до теракту та незаконне поводження з вибухівкою і взяли під варту без права внесення застави. У разі доведення вини обом агенткам загрожує довічне позбавлення волі.