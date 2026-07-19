Деталі справи повідомив Офіс генпрокурора.

Як діяв завербований агент?

Прокурори довели у суді, що чоловік почав працювати на російські спецслужби, які готували його до вчинення терактів у Києві.

За інформацією слідства, до жовтня 2025 року він, перебуваючи на тимчасово окупованій частині Донеччині, погодився виконувати вказівки росіян і вести підривну діяльність проти України.

Так, у листопаді того ж року ворог переправив його на підконтрольну Україні територію через недіючий пункт пропуску на кордоні з Білоруссю. Після прибуття чоловік оселився у столиці та почав готувати теракт.

За вказівкою куратора він забрав із заздалегідь облаштованої схованки дистанційний радіопульт. За допомогою цього пристрою засуджений мав у визначений час привести в дію саморобний вибуховий пристрій, попередньо закладений в одному зі спальних районів Києва,

– встановило слідство.

Наступного місяця підозрюваний прибув до місця, де була захована вибухівка. Зловмисник спробував дистанційно підірвати її, але вибуху не сталося.

Правоохоронці затримали чоловіка після невдалої спроби теракту. Під час обшуку на місці його проживання вилучили мобільний телефон та інші речі, які, за даними прокурорів, підтвердили його зв'язок із російським спецслужбістом та роботу на користь агресора.

Зловмисника засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затримання 19-річного чоловіка, що співпрацював з ворогом / Фото Офісу генпрокурора

Нагадаємо, в Одесі патрульні зупинили водія мопеда за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів з'ясувалось, що чоловік перебуває у СЗЧ. Опісля він дістав гранату, яку погрожував підірвати. За мить прогримів вибух, унаслідок якого постраждали троє людей, в тому числі правоохоронці.