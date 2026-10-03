Инцидент с рейсом Flydubai, во время которого пилот пытался незаконно захватить управление самолетом, удалось разрешить без катастрофы благодаря действиям второго пилота и пассажиров. В то же время эта история выявила серьезные проблемы с безопасностью авиакомпании и контролем за формированием экипажей.

Израильский военный журналист Сергей Ауслендер для 24 Канала проанализировал, как развивались события на борту, что помогло спасти самолет и почему этот случай может свидетельствовать о системных проблемах в авиационной безопасности. Отдельно он обратил внимание на присутствие гражданина Омана среди членов экипажа, возможные нарушения процедур отбора и вопросы, которые теперь должно выяснить следствие.

Анатомия сорванного теракта в небе

История с самолетом рейсом FZ1073 авиакомпании Flydubai, следовавшим из Дубая в Тель-Авив, стала беспрецедентным случаем в истории мировой авиации. В отличие от " трагедии 11 сентября " или катастрофы Germanwings, на этот раз попытку пилота уничтожить самолет вместе с пассажирами удалось предотвратить.

Анализ событий на борту позволяет не только воссоздать хронологию спасения, но и выявить серьезные пробелы в системе авиационной безопасности, которые сделали этот инцидент возможным.

События развивались стремительно. Самолет вылетел из Дубая в 07:05 по местному времени. В 08:21 по израильскому времени произошло резкое изменение высоты – лайнер начал падать вниз, потеряв около четырех километров высоты примерно за тридцать секунд.

Самолет авиакомпании Flydubai / фото из открытых источников

Это подтверждают данные саудовских и израильских диспетчеров. В 08:28 экипаж передал общий сигнал бедствия (код 7700), а впоследствии – сигнал о постороннем вмешательстве в управление или попытке захвата судна (код 7500). В 08:44 диспетчеры аэропорта Табук в Саудовской Аравии получили запрос на аварийную посадку.

Механика борьбы в кабине

Ключевым фактором, позволившим избежать катастрофы, стали действия командира авиалайнера, индийца Смита Мачхара. Это чрезвычайно опытный пилот-инструктор с налетом около десяти тысяч часов. Когда второй пилот напал на него (вероятно, используя пронесенное оружие или штатную топорику из кабины) и начал сбрасывать самолет в пике, капитан во время борьбы сумел нажать кнопку разблокировки дверей.

Пилот Смит Мачхара / фото The Times of India

Двери в кабину пилотов оснащены мощными электромагнитными замками, и выбить их снаружи невозможно. Открытие дверей стало тем критическим моментом, который изменил ход событий. На крики отреагировали находившиеся поблизости пассажиры. Сантехник Янив Хаюн первым ворвался в кабину, увидев, как второй пилот разбивает приборы управления.

Благодаря тому, что нападавший стоял, а не сидел в кресле, Хаюн смог взять его в удушающий захват и вытащить в салон. К обезвреживанию террориста присоединились банкир Цвика Манес и страховой агент Асаф Раджуан. Нападающего связали обычными проволочными наушниками.

Спасение рейса стало возможным благодаря невероятному стечению обстоятельств.

Во-первых, на борту оказался врач-стоматолог Шота Мусаев, который смог оказать первую помощь тяжело раненому капитану и остановить кровотечение.

Во-вторых, среди пассажиров летел сменный экипаж – двое британских пилотов, прошедших подготовку именно на самолетах типа Boeing 737. Они заняли места в кабине, стабилизировали самолет, у которого из-за колоссальных нагрузок во время пике было повреждено рулевое управление, и успешно посадили лайнер в Табуке.

Системный провал безопасности Flydubai

Несмотря на счастливый исход, инцидент поднимает фундаментальные вопросы о системе безопасности. Главная проблема заключается в том, как второй пилот, гражданин Омана, вообще оказался на этом рейсе. Согласно авиационному соглашению между Израилем и ОАЭ, в состав экипажей на рейсах в Израиль могут входить только граждане тех государств, с которыми Израиль поддерживает дипломатические отношения. Оман в этот перечень не входит и занимает жесткую антиизраильскую позицию.

Присутствие оманца за штурвалом – это прямое и грубое нарушение международного договора со стороны Flydubai. Сейчас следствие должно выяснить, было ли это случайностью из-за нехватки кадров или спланированной операцией. Если это спланированная акция, возникает вопрос:

была ли дана команда совершить теракт именно тогда, когда пилот попадет на израильский рейс;

не было ли постороннего вмешательства в формирование графика экипажей (например, умышленного отстранения другого пилота).

Кроме того, открытым остается вопрос о прохождении проверок безопасности. Пилот проработал в компании менее года. Следственным органам Саудовской Аравии и Эмиратов предстоит выяснить, как он пронес орудие нападения на борт, имел ли он связи с террористическими организациями, и были ли тревожные признаки в его поведении или социальных сетях, которые служба безопасности авиакомпании проигнорировала.

Этот случай, который премьер-министр Израиля уже назвал " серьезным инцидентом в сфере безопасности ", а министр обороны – попыткой джихадистского теракта, неизбежно приведет к ужесточению протоколов отбора экипажей. Предотвращение этой катастрофы дает мировой авиации шанс изучить механику подобных атак и разработать новые инструкции, чтобы исключить повторение таких ситуаций в будущем.

Анализ ситуации на борту самолета авиакомпании Flydubai: смотрите видео