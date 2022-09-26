Террористический удар по Первомайскому: количество жертв возросло, под завалами может быть человек

Россия 26 сентября нанесла террористический удар по Первомайскому. Число жертв возросло до 7 человек.

Террористический удар по городу россия нанесла днем 26 сентября. Впоследствии Олег Синегубов – глава Харьковской ОВА – сообщил, что россияне ударили по объекту гражданской инфраструктуры.

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Кроме того, сообщили, что россияне разрушили 2 частных дома. Около 15:00 Синегубов сообщил о первой жертве удара – 15-летней девушке.

Число жертв возросло

Впоследствии стало известно, что количество жертв, к сожалению, возросло. Николай Бакшеев – Первомайский городской голова – заявил, что погибли по меньшей мере 4 человека. Среди них – ребенок 15 лет.

Кроме того, под завалами может находиться один человек.

Пресс-служба Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщила, что жертвами террористического российского удара по Первомайскому стали 7 человек.

В результате удара по частному сектору Первомайского, который произошел около 13:30, погибли 7 человек, среди которых 15-летний ребенок,

– говорится в сообщении.

Кроме того, сообщили, что зафиксировали разрушение частных домов. На месте трагедии вспыхнул пожар. Огонь охватил 20 квадратных метров и автомобиль.

По состоянию на 17.42 пожар локализовали. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.

Люди призывали не игнорировать сообщения об опасности. Когда приходит уведомление об угрозе, нужно немедленно идти в укрытие гражданской защиты. Это спасает жизнь.

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Бакшеев сообщил, что из-за аварийной ситуации временно отключено водоснабжение на некоторых улицах старой части города. Его возобновят 27 – 28 сентября.