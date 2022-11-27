Террористы готовят новые удары, сложная ситуация на фронте: главное из обращения Зеленского
Россия готовится нанести новые ракетные удары по Украине. Новая неделя, которая начнется 28 ноября, может быть снова тяжелой для украинцев.
Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время обращения к украинцам, пишет 24 канал. Президент заявил, что после массированной атаки 23 ноября Украина день за днем восстанавливала энергосистему.
Кстати Зеленский предупредил украинцев о возможных отключениях электроэнергии
Какая ситуация с энергосистемой Украины
Зеленский сообщил, что на 27 ноября в большинстве регионов Украины действуют только стабилизационные графики. Он подчеркнул, что энергетики контролируют ситуацию.
В то же время Зеленский отметил, что Россия не остановится, пока имеет ракеты, а следовательно, продолжит обстреливать Украину.
Мы понимаем, что террористы готовят новые удары, и пока у них есть ракеты – они не успокоятся,
– сказал президент.
Однако Зеленский подчеркнул, что "наша взаимопомощь является одним из элементов защиты от террора и нашей силой".
Россия может снова атаковать Украину
Президент заявил, что предстоящая неделя может быть такой же сложной, как и уходящая.
Наши Силы обороны готовятся. Все государство готовится. Все сценарии прорабатываем, в том числе с партнерами,
– сказал он.
Глава государства призвал не оставлять без помощи нуждающихся, а также не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Кроме того, Зеленский выразил убеждение, что украинцы пройдут и этот вызов войны – "старания России использовать холод против людей".Обратите внимание. В Кремле цинично раскрыли планы по предстоящим атакам против Украины. Депутат российской Госдумы генерал Андрей Гурулев в эфире пропагандистского канала рассказал, что после атак по энергосистеме и логистике Россия должна атаковать банковскую инфраструктуру Украины.
Какая ситуация на фронте
Владимир Зеленский сообщил, что ситуация на фронте "остается очень тяжелой". По словам президента, сложнее всего по-прежнему в Донецкой области.
Украинский президент выразил благодарность воинам, сдерживающим российских оккупантов.
"Защититься сейчас – это выстоять и защититься на поколение вперед для всех украинцев на всей нашей прекрасной земле", – резюмировал Зеленский.
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