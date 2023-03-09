Террористы прикладывают максимальные усилия, чтобы лишить нас света, – Офис Президента

Еще с ночи 9 марта оккупанты начали массированно атаковать Украину. Взрывы зафиксировали в ряде городов, есть пострадавшие и попадания в энергетическую инфраструктуру. На это уже отреагировали в ОП.

Как сказал глава Офиса Президента Андрей Ермак, террористы прикладывают свои максимальные усилия, чтобы лишить нас света.

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Он добавил, что оккупанты продолжают террор мирных людей.

Но они никак не могут понять, что после того, что мы уже прошли, нас этим не сломить и мы уверенно продолжаем движение к цели очистки украинской земли от российского хлама,

– подчеркнул он.

Что известно о массированном ракетном ударе 9 марта

В ночь на 9 марта по всей стране прозвучала воздушная тревога. Сразу после этого стали появляться сообщения о взрывах в разных регионах страны.

Во время тревоги были сообщения о взрывах в Николаевской, Днепропетровской, Сумской, Винницкой, Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Житомирской, Тернопольской, Ровенской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

По предварительным данным, в Киеве аэробалистическая ракета типа "Кинжал" попала в объект инфраструктуры.