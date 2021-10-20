Террористы "Талибана" прибыли в гости в Москву: продолжаются переговоры с Лавровым

Кремль организовал консультационные заседания относительно ситуации в Афганистане, на которые пригласили представителей 10 стран Центральной Азии. Среди них – террористы "Талибана".

В Кремле террористов называют "высокопоставленной делегацией". Они прибыли в Россию во главе с временным вице-премьер-министром Абдулом Саламом Ханафи.

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На заседании выступит Лавров

В Москве анонсировали, что на заседании будут обсуждать развитие военно-политической обстановки в Афганистане и консолидации сил международного сообщества во избежание гуманитарной катастрофы в стране. Кроме того, одним из вопросов повестки дня является формирование инклюзивного правительства Афганистана.

Делегация террористов "Талибана" уже прибыла в Москву. Об этом свидетельствуют кадры, которые опубликовали журналисты.

Россию на этих переговорах будет представлять глава МИД России Сергей Лавров, который утверждает, что захват Афганистана талибами является фактом. Кроме того, российский дипломат даже отметил якобы попытки террористов стабилизировать ситуацию в стране.

После завершения переговоров стороны примут совместное постановление.

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