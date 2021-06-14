Террористы захватили заложника, – белорусский журналист о действиях в отношении Протасевича

В Беларуси 14 июня провели брифинг, на котором присутствовал задержанный журналист Роман Протасевич. Таким образом режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко до сих пор пытается всем доказать, что на журналиста не оказывают давление.

Такое мнение высказал белорусский журналист Змицер Мицкевич. Он считает, что на самом же деле Протасевича просто взяли в заложники.

К теме Никто не бил, а родители – в заложниках Польши: Протасевича вывели на брифинг

"Это стандартная тактика любого террористического режима. Это террористы захватили заложника и теперь пользуются им для разных целей", – заявил Мицкевич.

По его словам, остается лишь догадываться, как именно угрожают Протасевичу и каким образом заставляют его говорить глупости.

Этому никто не верит,

– заявил Мицкевич.

Он отметил, что есть 2 причины, чтобы так считать:

журналисты BBC просто собрались и ушли с этой так называемой пресс-конференции;

журналистка Татьяна Каравянкова встала и сказала, что не верит ни одному слову Протасевича и может только догадываться, какое давление на него совершают.

Мицкевич: Хотят перетянуть общество на свою сторону

Как отметил журналист, режим Лукашенко прибегает к таким действиям, ведь до сих пор не может воспринять негатив от народа.

"Они захватили заложника и действительно думают, что в это кто-то будет верить. Они думают, что таким образом смогут определенное общественное мнение перетянуть на свою сторону. Они думают, что люди начнут обвинять Протасевича в сотрудничестве с режимом", – подытожил Мицкевич.

. Протасевича задержали 23 мая. Тогда пассажирский самолет компании Ryanair, в котором он находился, принудительно посадили в Минске якобы из-за взрывчатки на борту. На самом деле это оказалось неправдой, а после посадки сразу же задержали Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу.

Мицкевич прокомментировал брифинг Протасевича: видео