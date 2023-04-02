Можно ли на полиграфе определить коллаборанта или разведчика: специалист поделилась соображениями
В Украине уже 403-й день продолжается полномасштабная война с российским агрессором. С помощью полиграфа можно найти коллаборанта, контрагента или разведчика.
Об этом в интервью "Киевщина24/7" сообщила полиграфолог-полицейский из Мариуполя Юлия Волкова. По словам эксперта, эти люди обычно хорошо контролируют свои эмоции, поэтому иногда приходится применять разные хитрые методы.
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Как может помочь полиграф в условиях полномасштабного вторжения
Юлия Волкова отметила, что во время службы в полиции Киевской области тестировала российских военнопленных на факт совершения ими преступлений. На полиграфе удалось обнаружить убийства гражданских лиц и множество фактов мародерства.
В частности, один из военнопленных оккупантов уже даже получил приговор суда. Специалист установила, что он убил гражданского.
Мне он сразу рассказывал, что убил по приказу командира; потом – что он испугался, что убитый передаст их позиции ВСУ, и по испугу, а не по умыслу его расстрелял; потом, что ему кто-то крикнул стрелять. Он давал ответы, противоречащие друг другу – пытался избежать ответственности. Поэтому на полиграфе я проверяла каждую его версию. И мы докопались: он сам стрелял и сам принял такое решение,
– поделилась эксперт.
Полиграфолог-полицейский рассказала, что с помощью детектора лжи можно даже определить коллаборанта, контрагента или разведчика. Вероятно, это будет непростой задачей, ведь такие личности умело владеют своими эмоциями.
Однако, если использовать разные хитрые методы, предателей и агентов удастся "раскусить". Эксперт привела пример, как во времена Второй мировой на Западе включали подозреваемым гимн разных государств и по этому определяли, к какой стране "лежит душа" человека.
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Подоляк назвал 3 главные категории предателей Украины
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в комментарии 24 Канала отметил, что СБУ ежедневно отлавливает предателей Украины. Их всех можно разделить на 3 ключевые категории.
- Категория первая: агенты, передающие оккупантам информацию, относящуюся к войску. "Это и бывшие наши силовики, и бывшие госслужащие", – объясняет Подоляк.
- Категория вторая: люди, зарабатывающие в России и участвующие в различных "серых" схемах по поставке сырья или сбыта товаров. В качестве примера советник привел совладельца "Мотор Сечи" Вячеслава Богуслаева.
- Категория третья: люди, "мечтающие жить в Советском Союзе". Таких людей, как отмечает Михаил Подоляк, может быть около 10% по всей стране.