Можно ли на полиграфе определить коллаборанта или разведчика: специалист поделилась соображениями

В Украине уже 403-й день продолжается полномасштабная война с российским агрессором. С помощью полиграфа можно найти коллаборанта, контрагента или разведчика.

Об этом в интервью "Киевщина24/7" сообщила полиграфолог-полицейский из Мариуполя Юлия Волкова. По словам эксперта, эти люди обычно хорошо контролируют свои эмоции, поэтому иногда приходится применять разные хитрые методы.

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Как может помочь полиграф в условиях полномасштабного вторжения

Юлия Волкова отметила, что во время службы в полиции Киевской области тестировала российских военнопленных на факт совершения ими преступлений. На полиграфе удалось обнаружить убийства гражданских лиц и множество фактов мародерства.

В частности, один из военнопленных оккупантов уже даже получил приговор суда. Специалист установила, что он убил гражданского.

Мне он сразу рассказывал, что убил по приказу командира; потом – что он испугался, что убитый передаст их позиции ВСУ, и по испугу, а не по умыслу его расстрелял; потом, что ему кто-то крикнул стрелять. Он давал ответы, противоречащие друг другу – пытался избежать ответственности. Поэтому на полиграфе я проверяла каждую его версию. И мы докопались: он сам стрелял и сам принял такое решение,

– поделилась эксперт.

Полиграфолог-полицейский рассказала, что с помощью детектора лжи можно даже определить коллаборанта, контрагента или разведчика. Вероятно, это будет непростой задачей, ведь такие личности умело владеют своими эмоциями.

Однако, если использовать разные хитрые методы, предателей и агентов удастся "раскусить". Эксперт привела пример, как во времена Второй мировой на Западе включали подозреваемым гимн разных государств и по этому определяли, к какой стране "лежит душа" человека.

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