Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным: здорова ли канцлер

У врача, с которым общалась Ангела Меркель, диагностировали коронавирус, поэтому канцлер отправилась на самоизоляцию. Однако, первый тест на Covid-2019 у нее оказался отрицательным.

Тест от 23 марта оказался отрицательным. Об этом сообщил официальный представитель правительства Штефан Зайберт, пишет издание Focus online.

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Однако в ближайшее время канцлер должна пройти еще дополнительные анализы на Covid-2019. До определения окончательного диагноза все время она должна находиться на самоизоляции.

Почему Меркель сдала тест и пошла на самоизоляцию

Ангела Меркель 20 марта посещала своего врача – ей ввели вакцину против пневмококковой инфекции. Вскоре оказалось, что ее врач болен коронавирусом. Поэтому 65-летняя канцлер решила уйти на самоизоляцию – она ​​будет работать из дома и регулярно проверять, не заболела ли она.

Накануне Ангела Меркель обратилась к немецкому народу касательно коронавируса. Она подчеркнула, что таких вызовов перед Германией не было со времен Второй мировой войны. После папарацци поймали ее за незатейливым делом: она скупала продукты в одном из супермаркетов Берлина.

По состоянию на 23 марта в Германии зафиксировано 27 тысяч 546 случаев инфицирования коронавирусом, умерло 115 человек. Германия занимает 5 место по количеству больных в мире: перед ней следуют Китай, Италия, США и Испания.