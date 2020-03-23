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      Тест Меркель на коронавірус виявився негативним: чи здорова канцлерка

      - Читать новость на русском
      У Меркель підозрюють коронавірус / GettyImages

      У лікаря, з яким спілкувалася Ангела Меркель, діагностували коронавірус, відтак канцлерка відправилася на самоізоляцію. Однак, перший тест на Covid-2019 у неї виявився негативним.

      Тест від 23 березня виявився негативним. Про це повідомив офіційний представник уряду Штефан Зайберт, пише видання Focus online.

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      Однак найближчим часом канцлерка мусить пройти ще додаткові аналізи на Covid-2019. До встановлення остаточного діагнозу увесь час вона повинна перебувати на самоізоляції.

      Чому Меркель здала тест і пішла на самоізоляцію

      Ангела Меркель 20 березня відвідувала свого лікаря – їй ввели запобіжну вакцину проти пневмококової інфекції. Невдовзі виявилося, що її лікар хворий на коронавірус. Тож 65-річна канцлерка вирішила піти на самоізоляцію – вона працюватиме з дому та регулярно перевірятиме, чи не захворіла.

      Напередодні Ангела Меркель звернулася до німецького народу через коронавірус. Вона наголосила, що таких викликів перед Німеччиною не було ще з часів Другої світової війни. Опісля папараці спіймали її за незатійливою справою: політикиня скуповувала продукти в одному з супермаркетів Берліна.

      Станом на 23 березня у Німеччині зафіксовано 27 тисяч 546 випадків інфікування коронавірусом, померло 115 людей. Німеччина посідає 5 місце за кількістю хворих у світі: перед нею ідуть Китай, Італія, США та Іспанія.

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      сьогодні
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини політики Ангела Меркель
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