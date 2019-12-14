Тест на способность для новой власти: где правда в деле Шеремета

Полиция заявляет, что расследовала убийство Павла Шеремета. И провела пресс-конференцию, на которой представила доказательства. Сразу после ее окончания сотни лидеров мнений начали критиковать обвинения полиции, аргументируя тем, что это является наступлением на волонтерское движение и на добровольцев.

В 2014 году государственная власть продемонстрировала свою полную неспособность адекватно отвечать на вызовы. Единственной реакцией на аннексию Крыма был вывод оттуда украинских войск.

Читайте также: "Путина снесли": зачем россиянам показывать сериал "Слуга народа" с Зеленским

В конце марта и в апреле ситуация фактически повторилась на Донбассе. Государство снова не смогло выполнить взятые на себя обязательства по обороне территории. Это было проявлением банальной несостоятельности. А когда к этому прибавились еще и коррупционные скандалы, доверие к постмайданной власти было разрушено окончательно.

Возникновение добровольческого и волонтерского движения – это адекватный ответ общества на ничтожность власти. Люди взяли на себя часть полномочий государства.

Монополия на насилие – фундаментальная основа любой власти – была разрушена.

В течение следующих пяти лет было сделано немало для того, чтобы в мягкой форме восстановить баланс. Однако фактически был провален один из основных шагов реформирования правоохранительных органов. Фасадная реформа Министерства внутренних дел и создание Патрульной полиции имели временный эффект.

Читайте также: Разборки со стрельбой – маркер слабости власти: эксперт о покушении на Соболева

За короткий период истории независимой Украины вакуум власти возникает не впервые.

Рост уровня бандитизма в 90-х

В начале 90-х правоохранительные органы не смогли обеспечить соблюдение законности. Молодое государство, у которого не было необходимой законодательной базы, в котором были большие проблемы с экономикой, оказалось в заложниках бандитизма.

30 лет назад, когда правоохранительные органы не могли гарантировать безопасность коммерсантам, на их защиту стали бандиты. Речь идет обо всех этих историях с крышеваниями и отжиманием имущества. Легенды про бандитские девяностые до сих пор живут в народной памяти. К тому же их воспевают в книгах и фильмах, а пацаны из нашего района стали героями былин.

Песня о пацанах из 90-х:

Многие из них погибли еще в те бурные годы, многие, как и герой этой песни – Петровский, появляются в современности в роли спонсоров топовых политиков. Некоторые, как министр Аваков, и сами стали политиками, а вот единицы, как Ринат Ахметов, находятся на вершине "пищевой пирамиды".



Арсен Аваков, Ринат Ахметов / Коллаж 24 канала

Я еще раз подчеркиваю: я не сравниваю братву из 90-х с добровольческим движением. Люди имели совершенно разную мотивацию. Однако первопричина возникновения этих явлений одна – неспособность государства адекватно реагировать на вызовы и выполнять взятые на себя функции.

И в том, и в другом случаях следствием стало появление организованных групп людей, имеющих оружие на руках.

Сомнение по поводу добровольческих движений со стороны политиков

Сегодня добровольцы получили статус "участников боевых действий", что является попыткой политического решения проблемы. Государство "закрывает свои хвосты". Ведь если не объяснить с точки зрения закона, почему гражданские люди принимали участие в боевых действиях, то их всегда можно будет назвать незаконными вооруженными формированиями. Что, собственно, очень долгое время и пытался делать Кремль.

Важно: Итоги нормандской встречи: на какие уступки может пойти Украина и ждать ли положительных сдвигов

Однако, вряд ли история на этом закончится. В Украине появится еще не одно поколение политиков, которое будет спекулировать на этой теме и подвергать сомнениям законность существования добровольческого движения.

И все это только потому, что власть в 2014 году была неспособна адекватно реагировать на вызовы. Речь не только о способности Вооруженных сил проводить боевые действия. Политики так и не смогли предложить модель, в которой каждый украинец сможет присоединиться к обороне страны.

► В начале 90-х подобная несостоятельность уже вызвала тотальное недоверие к власти. На индустриальном Донбассе ситуация была максимально заостренной. Феномен "наши пацаны", которыми там сейчас называют боевиков, имеет происхождение именно из тех времен.

► История повторилась в 2014 году. Патриоты, добровольцы, волонтеры – люди с таким статусом получили доверие общества, а государство его потеряло.

Задержание подозреваемых в убийстве Павла Шеремета

Говорят, что это наступление на волонтерское движение и добровольцев. Это все тот самый феномен. История с презентацией результатов расследования убийства Павла Шеремета иллюстрирует, что тем, кого называют патриотами, доверяют больше, чем министру внутренних дел.

Для новой власти это является тревожным знаком, ведь на сегодня активная часть общества простым ребятам доверяет больше, чем правоохранительным органам.

Лично я не знаю, виновны подозреваемые в совершенном преступлении или нет. Я не склонен оправдывать кого-то за былые заслуги или авторитет. Мне хочется сказать – пусть решит суд.

Именно в этом и заключается главный вызов: станет ли суд столь открытым и прозрачным, чтобы у общества не возникло сомнения относительно его решения. Чтобы вина подозреваемых, если она будет доказана, смогла повысить доверие к власти. В случае если приговор будет оправдательным, министр должен уйти в отставку, а следственные подразделения полиции немедленно нужно будет реформировать.

Читайте также: Путин делает все возможное, чтобы Украину не приняли в Евросоюз: шокирующие факты

Как бы то ни было, сенсационная презентация расследования уже стала не рекламой для полиции, а лакмусовой бумажкой для власти, неким новым тестом на состоятельность.

Что известно об убийстве Павла Шеремета:

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве во время взрыва автомобиля.

После сотен допросов и экспертиз полиция установила основную версию преступления – Шеремета убили с целью дестабилизации социально-политической ситуации в Украине.

12 декабря Нацполиция задержала и объявила подозрение фигурантам дела. Все подозреваемые – волонтеры и бывшие добровольцы войны на Донбассе.

Главное о подозреваемых по делу Шеремета: смотрите видео