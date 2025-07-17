Украина предлагает тестировать новейшее иностранное оружие на фронте, – Reuters
- Украина предлагает иностранным производителям оружия тестировать новейшие изделия на фронте, где их эффективность будут оценивать украинские военные.
- Схема "Испытания в Украине" позволит иностранным компаниям предоставлять свое оружие для использования в боевых действиях, что будет способствовать пониманию реальной эффективности технологий на передовой.
Иностранные оружейные заводы смогут испытать свои новейшие изделия непосредственно на войне против России. Компании по договоренностям будут отправлять свою продукцию в Украину, проводить онлайн-обучение по ее использованию, а затем ждать, пока о ее работе отчитаются украинские военные.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление киевской государственной инвестиционной и закупочной группы Brave1, которую передает Reuters.
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Как будет работать схема "Испытания в Украине"?
Благодаря возможности испытать новое оружие непосредственно в условиях боевых действий, иностранные производители смогут тестировать его в Украине. Руководитель отдела по связям с инвесторами Brave1 Артем Мороз на конференции по вопросам обороны в Висбадене рассказал, что таким образом компании смогут знать, что и каким образом реально работает.
Это дает нам понимание того, какие технологии доступны. Это дает компаниям понимание того, что на самом деле работает на передовой,
– рассказал Мороз.
По словам представителя Brave1, компании проявили интерес к схеме, но не говорит о названиях предприятий, которые подписали соответствующее соглашение. Артем Мороз также не вдавался в подробности относительно того, как она будет работать или какие расходы для этого необходимы.
К слову, Украина сейчас делает ставку на оборонную промышленность, которая частично подпитывается и иностранными инвестициями. Именно новое оружие может помочь Украине продолжать бороться с наступлением россиян на растянутой линии фронта. Так украинские оборонные компании продолжают искать инвестиции. Среди приоритетов выделяется противовоздушная оборона, перехватчики-беспилотники, системы наведения на основе искусственного интеллекта и все решения против планирующих бомб.
Напомним, по словам канцлера Германии Фридриха Мерца, уже в ближайшие недели Украина получит системы Patriot при поддержке США и европейских партнеров. Сейчас продолжаются переговоры по техническим деталям поставки вооружения.