Тестирование сирен по России: почему россияне паникуют

По всей территории России 5 марта начали раздаваться сирены. Это вызвало панику среди россиян от Санкт-Петербурга до Урала.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Российское министерство по чрезвычайным ситуациям объяснило, что это была плановая проверка системы оповещения для оценки ее работоспособности в случае чрезвычайных ситуаций.

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Россияне испугались от сирен

Сирены 5 марта резко заполнили российские города от Санкт-Петербурга до Урала, что вызвало волну беспокойства среди жителей страны. С 10:00 до 11:00 по московскому времени по всей территории России проверяли системы оповещения. Сигналы звучали через громкоговорители на улицах и в эфире общероссийских теле- и радиоканалов.

Министерство по чрезвычайным ситуациям России заявило, что это была плановая проверка работоспособности системы оповещения на случай природных или техногенных катастроф. По словам представителей ведомства, сирена была необходимой для оценки функционирования всех элементов в случае чрезвычайной ситуации. Однако, не все россияне были готовы к такой проверке.

На некоторых крупных телеграм-каналах не предупредили жителей о тестировании, поэтому многие люди начали паниковать, восприняв сигнал как реальную угрозу. Видео с эхом сирены, что распространялись в соцсетях, еще больше усилили страх среди граждан.

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Министерство по чрезвычайным ситуациям объяснило, что проверки якобы проводятся дважды в год и направлены на то, чтобы своевременно передавать сигнал "Внимание всем!" в случае угрозы или чрезвычайной ситуации.