Не назвали агрессора в войне: телеканал TF1 снял репортаж с позиций военных России

Французский телеканал TF1 15 июня выпустил репортаж с позиций российских оккупантов на фронте. В своем материале французские журналисты ни разу не упомянули, что российские войска совершают агрессию в отношении Украины.

Свой сюжет французы снимали на временно оккупированных территориях нашего государства. Пока видео этого репортажа набрало почти 135 тысяч просмотров на ютубе.

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Французские журналисты не упомянули агрессию России в своем репортаже

В этом трехминутном сюжете французы показали кадры дороги к российским позициям, а также видео изнутри блиндажей оккупантов. Кроме того, журналисты также пообщались и с российскими захватчиками.

Россияне рассказали, как они используют боеприпасы и дроны против украинских военных. Более того, оккупанты даже показали, как они наносят удары из стрелкового оружия по линии фронта, где находятся наши защитники.



Журналисты французского TF1 не назвали Россию агрессором в войне / Скриншот 24 Канала

Несмотря на это, в закадровом начитке журналисты телеканала ни разу не назвали агрессора в войне против нашего государства. К тому же они не упомянули никакие существенные факты, кроме того, что армия страны-агрессоры ожидает контрнаступления Вооруженных Сил.

Ранее репортаж с позиций россиян снял другой французский канал