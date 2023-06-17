Не назвали агрессора в войне: телеканал TF1 снял репортаж с позиций военных России
Источник:TF1
Французский телеканал TF1 15 июня выпустил репортаж с позиций российских оккупантов на фронте. В своем материале французские журналисты ни разу не упомянули, что российские войска совершают агрессию в отношении Украины.
Свой сюжет французы снимали на временно оккупированных территориях нашего государства. Пока видео этого репортажа набрало почти 135 тысяч просмотров на ютубе.
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Французские журналисты не упомянули агрессию России в своем репортаже
В этом трехминутном сюжете французы показали кадры дороги к российским позициям, а также видео изнутри блиндажей оккупантов. Кроме того, журналисты также пообщались и с российскими захватчиками.
Россияне рассказали, как они используют боеприпасы и дроны против украинских военных. Более того, оккупанты даже показали, как они наносят удары из стрелкового оружия по линии фронта, где находятся наши защитники.
Журналисты французского TF1 не назвали Россию агрессором в войне / Скриншот 24 Канала
Несмотря на это, в закадровом начитке журналисты телеканала ни разу не назвали агрессора в войне против нашего государства. К тому же они не упомянули никакие существенные факты, кроме того, что армия страны-агрессоры ожидает контрнаступления Вооруженных Сил.
Ранее репортаж с позиций россиян снял другой французский канал
- В апреле журналисты телеканала France 24 сняли сюжет с лагеря, где проходят подготовку русские войска. Этот ролик был записан на оккупированных территориях в 30 километрах от линии фронта.
- В самом сюжете нет упоминаний, что российские военные ведут вооруженную агрессию против Украины. В видео можно найти элементы пропаганды захватчиков.
- Не чурались французские журналисты и взять комментарий и у оккупантов. Российские военные хвастались, что их оружие лучше западного, а готовы дальше воевать.
- Впоследствии представители телеканала извинились за это видео и удалили сюжет из сети.