Свій сюжет французи знімали на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Наразі відео цього репортажу набрало майже 135 тисяч переглядів на ютубі.
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Французькі журналісти не згадали агресію Росії у своєму репортажі
У цьому трихвилинному сюжеті французи показали кадри дороги до російських позицій, а також відео зсередини бліндажів окупантів. Крім цього, журналісти також поспілкувалися і з російськими загарбниками.
Росіяни розповіли, як вони використовують боєприпаси й дрони проти українських військових. Ба більше, окупанти навіть показали як вони завдають удари зі стрілецької зброї по лінії фронту, де перебувають наші захисники.
Журналісти французького TF1 не назвали Росію агресором у війні / Скриншот 24 Каналу
Попри це, у закадровому начитуванні журналісти телеканалу жодного разу не назвали агресора у війні проти нашої держави. До того ж вони не згадали жодних суттєвих фактів, окрім того, що армія країни-агресорки очікує контрнаступу Збройних Сил.
Раніше репортаж з позицій росіян зняв інший французький канал
- У квітні журналісти телеканалу France 24 зняли сюжет з табору, де проходять підготовку російські війська. Цей ролик був записаний на окупованих територіях за 30 кілометрів від лінії фронту.
- У самому сюжеті немає згадок про те, що російські військові ведуть збройну агресію проти України. Натомість у відео можна знайти елементи пропаганди загарбників.
- Не поцуралися французькі журналісти й взяти коментар і в окупантів. Російські військові хвалилися, що їхня зброя краща за західну, а готові далі воювати.
- Згодом представники телеканалу перепросили за це відео та видалили сюжет з мережі.