Свій сюжет французи знімали на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Наразі відео цього репортажу набрало майже 135 тисяч переглядів на ютубі.

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Французькі журналісти не згадали агресію Росії у своєму репортажі

У цьому трихвилинному сюжеті французи показали кадри дороги до російських позицій, а також відео зсередини бліндажів окупантів. Крім цього, журналісти також поспілкувалися і з російськими загарбниками.

Росіяни розповіли, як вони використовують боєприпаси й дрони проти українських військових. Ба більше, окупанти навіть показали як вони завдають удари зі стрілецької зброї по лінії фронту, де перебувають наші захисники.



Журналісти французького TF1 не назвали Росію агресором у війні / Скриншот 24 Каналу

Попри це, у закадровому начитуванні журналісти телеканалу жодного разу не назвали агресора у війні проти нашої держави. До того ж вони не згадали жодних суттєвих фактів, окрім того, що армія країни-агресорки очікує контрнаступу Збройних Сил.

Раніше репортаж з позицій росіян зняв інший французький канал