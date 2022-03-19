The Guardian показал ужасные кадры Мариуполя после многодневного обстрела: жуткое видео

Оккупанты пытаются стереть с лица земли украинский Мариуполь. Они цинично целятся в гражданскую инфраструктуру, убивая мирных жителей.

Каждый обеспокоен ситуацией в Украине. На улицах городов иностранные журналисты снимают и ведут трансляцию событий для всего мира.

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The Guardian показал ужасные кадры Мариуполя после обстрела

Так, британская газета The Guardian подняла в небо свои дроны, чтобы показать, как выглядит Мариуполь после многодневного обстрела российскими оккупантами.

На опубликованных кадрах – один из торговых центров города, подвергшийся атаке врага. С высоты птичьего полета видно, что от него остались только развалины.

Смотрите видео:

Отметим, украинские защитники героически держат оборону Мариуполя и наносят большие потери врагу.

Наши воины совершили рейд по вражескому командному пункту и тыловому пункту управления. Во время этого уничтожили склады с боеприпасами, офицерский состав врага и взвод пехоты.

Обратите внимание – эвакуация из Мариуполя на фоне разрушенного города и под обстрелами: смотрите видео