"Не знали, будить ли Нетаньяху": NYT перечислили ошибки израильской разведки

Мир ищет причины провала израильской разведки. Раньше ее считали одной из лучших в мире, но почему-то Израиль "проморгал" угрозу от боевиков.

Стали известны некоторые детали работы Моссада в течение последнего года. Также журналисты The New York Times описали события субботы, 7 октября – первого дня нападения на Израиль.

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Израиль сам закрыл себе уши

Как говорится в материале NYT, израильское агентство сигнальной разведки Unit 8200 перестало прослушивать портативные радиосети ХАМАС год назад. Объяснение такого ошибочного решения звучит довольно странно – думали, что прослушивание будет тратой времени.

После прекращения боевых действий израильские солдаты нашли ручные радиоприемники на труппах некоторых боевиков ХАМАС – те самые радиоприемники, за которыми представители израильской разведки год назад решили, что больше не стоит следить,

– пишут журналисты.

Прослушивание могло дать разведчикам полную картину происходящего, ведь боевики начали движение по дорогам ночью. А представители израильской разведки и национальной безопасности, не имея информации, сначала подумали, что это только учения.

Фатальные ошибки разведки

Прошло несколько часов, прежде чем Ронен Бар, глава внутренней службы безопасности Израиля, решил отправить навстречу боевикам группы элитных антитеррористических сил. Шло время, но высокие чиновники сектора безопасности все еще не собирались будить Нетаньяху и сообщать ему об угрозе – не думали, что все настолько серьезно.

Израиль долго считал, что сдерживает ХАМАС, и это было ошибочным впечатлением. В течение года боевики готовились к нападению, но Моссад этого не видел. Журналисты считают, что Государство Израиль было ослеплено тщеславием и верило, что все под контролем.

Еврейское государство очень полагалось на свои технологии – но боевики легко выключили камеры и системы связи. И теперь оно было ослеплено буквально.

"Когда-то непобедимое чувство безопасности страны было разрушено", – заключают авторы материала.

Ошибки, допущенные Израилем:

верил, что главной угрозой является "Хезболла", и думал, что нападение ХАМАС произойдет на Западном берегу реки Иордан, а не из Сектора Газы;

Нетаньяху не был готов слушать о собственных ошибках во внутренней политике;

американские разведывательные агентства прекратили собирать данные о ХАМАС, считая, что Израиль справится.

Антисемитские протесты в России

В воскресенье, 29 октября, в Махачкале дагестанцы искали евреев в аэропорту. В Израиле уже отреагировали на это.

