Руководителя Николаевской ОВА описывают в иностранных СМИ, как "харизматического губернатора" и добавляют, что он "вдохновил население Николаева взяться за оружие".

Его ежедневные видеорепортажи о войне в сочетании с осмеивающим россиян легким юмором сделали Кима звездой соцсетей и медиа, отмечают в The Times.

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На фоне постоянных обстрелов Николаева журналисты авторитетного издания побеседовали с Виталием Кимом, который сразу передал "сообщение для россиян".

Мы не собираемся отказываться от нашего города. Если им удастся войти, они будут атакованы со всех сторон. У нас есть улицы со множеством высоких построек, и с крыш легко будет использовать коктейли Молотова. Они будут сожжены,

– пригрозил губернатор.

The Times назвал Виталия Кима "вероятным преемником" Владимира Зеленского / Скриншот

Популярность Виталия Кима растет – украинцы смотрят его ежедневные видеозаметки, создают мемы и продолжают подписываться на телеграм-канал. А журналисты уже успели окрестить его "харизматичным губернатором Николаевской области, считающимся вероятным преемником президента Зеленского".

При этом у самого губернатора нет президентских амбиций.

Зеленский наш президент как минимум еще на один термин,

– ответил Виталий Ким на предположение The Times.

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