Його щоденні відеорепортажі про війну у поєднанні із легким гумором, який висміює росіян, зробили Кіма зіркою соцмереж та медіа, зазначають у The Times.

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На тлі постійних обстрілів Миколаєва, журналісти авторитетного видання поговорили із Віталієм Кімом, який відразу передав "повідомлення для росіян".

Ми не збираємось відмовлятися від нашого міста. Якщо їм вдасться увійти, вони будуть атаковані з усіх боків. У нас є вулиці з безліччю високих будівель, і з дахів легко буде використовувати коктейлі Молотова. Вони будуть спалені,

– пригрозив губернатор.



The Times назвав Віталія Кіма "ймовірним наступником" Володимира Зеленського / Скриншот

Популярність Віталія Кіма зростає – українці дивляться його щоденні відеозамітки, створюють меми та продовжують підписуватися на його телеграм-канал. А журналісти вже встигли охрестити його "харизматичним губернатором Миколаївської області, який вважається ймовірним наступником президента Зеленського".

При цьому сам губернатор не має президентських амбіцій.

Зеленський наш президент щонайменше ще один термін,

– відповів Віталій Кім на припущення The Times.

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