Завтра состоится прощание, – райсовет об убийстве 2 подростков в Бердянске

Оккупанты убили двух подростков в Бердянске – 16 летних Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова. Это – ужасное преступление российских захватчиков.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов. По его словам, уже завтра состоится прощание с обоими подростками.

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Сейчас было бы неправильно объявлять детали убийства. Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова. Необходимо дождаться информации от правоохранителей.

Относительно деталей. Те детали, которые мне известны… Я с моральной, нравственной, юридической точки зрения не имею права рассказывать. Хочу дождаться деталей от правоохранительных органов. Кажется, что никакой информации, которую можно было бы назвать официальной, я пока не видел в публичном пространстве,

– заметил Дудукалов.

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Очередное ужасное преступление российских оккупантов

Как отметил Дудукалов, эта ситуация еще раз доказывает террористическую сущность России и самих российских оккупантов. Они арестовали несовершеннолетних, а через некоторое время убили их. Это ужасное преступление против всего человечества.

Ребят еще раньше задерживали. Но потом их отпустили из незаконного заключения. Они были на оккупированной территории, но затем должны были ехать на подконтрольную Украине территорию. Конечно, Россию это не очень устраивало. Ведь они рассказали бы об ужасах и пытках, которые пережили во время заключения,

– отметил Дудукалов.

Убийство двух подростков в Бердянске: коротко

Известно, что вечером 24 июня коллаборант Владислав Рогов стал рассказывать о "ликвидации проукраинских террористов". Оказывается, что оккупанты убили двух 16-летних подростков, которых россияне преследовали почти год.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что произошла внесудебная казнь двух украинских подростков. Россияне некоторое время не отдавали родным тела ребят.

Мама погибшего Тиграна Оганнисяна рассказала об увлечении парня. Он особенно интересовался историей Украины.