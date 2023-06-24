Зеленский наградил орденом Свободы замученных россиянами 16-летних бердянских партизан

В субботу, 19 июля, Владимир Зеленский подписал указ о награждении орденом Свободы посмертно 16-летних Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова. Российские захватчики убили парней 24 июня 2023 года во временно оккупированном Бердянске Запорожской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента Украины. "За гражданское мужество, патриотизм, самоотверженное отстаивание суверенитета и независимости Украинского государства, конституционных прав и свобод человека", – говорится в документе.

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Что известно о 16-летних партизанах?

После начала полномасштабного вторжения и оккупации Бердянска ребята остались дома. Тигран Оганнисян активно выражал свою проукраинскую позицию, из-за чего неоднократно подвергался давлению со стороны оккупационных войск: был похищен из дома, в котором жил с бабушкой, подвергался пыткам и издевательствам, в частности электрошоку и имитации расстрела, был арестован представителями оккупационных властей.

Никита Ханганов также не скрывал своей проукраинской позиции. В октябре 2022 года оккупанты пытались арестовать парня, допрашивали вместе с отцом и впоследствии начали фабриковать дело о якобы диверсии на железной дороге и устраивать обыски дома. Парня планировали приговорить к 20 годам заключения.

Тигран Оганнисян и Никита Ханганов были друзьями, оккупанты убили их 23 июня 2023 года. После этого в сеть попало видео с последними словами ребят: "Все, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине! Героям слава!"

После двух лет с момента убийства россияне до сих пор не отдали тела подростков родным.

Напомним, 19 июля Зеленский также подписал указы о присвоении звания Герой Украины посмертно младшему сержанту Виталию Карвацкому и солдату Олегу Яровому.