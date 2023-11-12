Тигрюля пострадала во время атаки на Киев: как чувствует себя тигрица сейчас

Российские оккупанты утром 11 ноября атаковали Киев. К сожалению, пострадала тигрица Тигрюля. Красавица ударилась о решетку.

В Центре спасения диких животных заявили, что тигрица до сих пор не может подняться. Пока делают все возможное, чтобы ей помочь.

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Мы и врачи делаем все возможное. Сейчас тигрица получает противовоспалительную, обезболивающую терапию. Пока не встает. Но задние конечности начали немного двигаться, что дает надежду на то, что все-таки позвоночник цел.

– говорится в сообщении.

Сейчас Тигрюля нуждается в покое. Впоследствии врачи будут принимать решение, что делать дальше. Возможно, тигрицы сделают МРТ или КТ. По состоянию на данный момент за состоянием Тигрюли следят ветеринары.

В результате удара также травмировался лев

Кроме того, при атаке на Киев пострадал лев. Он также ударился о решетку. У льва минут 40 шла кровь носом. К счастью, сейчас с ним – все хорошо. Другие животные испытали сильный стресс. Однако физически они не пострадали.

Российские оккупанты будут вынуждены ответить за каждый удар по Украине.