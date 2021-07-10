Тихановская заявила, что неофициально встречалась с Зеленским

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что встречалась с президентом Владимиром Зеленским в Литве. Политик отметила поддержку со стороны Украины.

Тихановска рассказала, что белорусская оппозиция находится на связи с представителями правительства Украины. Ранее она встречалась онлайн с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

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Позавчера мы пересекались с господином Зеленским на мероприятии в Литве,

– сказала Тихановская.

Она отметила, что Украина приняла десятки тысяч белорусов, в частности, помогла им и в трудоустройстве. Несмотря на то, что не было официальных встреч, Тихановская отметила поддержке от Киева.

"То, что Украина присоединяется к санкциям Евросоюза, указывает на то, что Украина – с белорусским народом", – добавила оппозиционерка.

Что ранее говорили о встрече Тихановскои с Зеленским

Еще в апреле оппозиционерка заявила, что хочет встретиться с Зеленским, а также Джо Байденом.

Перед тем политик неоднократно говорила о своем желании посетить Киев. Тихановская отмечала, что готова в украинской столице еще раз подтвердить: Крым – это Украина.