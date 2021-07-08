Надеются, что люди забудут о репрессиях, – Тихановская о закрытии СМИ

В Беларуси начались закрытия и обыски нелукашенковских СМИ. Лидер оппозиции Светлана Тихановская выразила резкое возмущение действиям диктатора Лукашенко и призвала поддерживать журналистов.

Она опубликовала соответствующее видеообращение, в котором призвала не бояться режима. К тому же лидер оппозиции остро осудила давление Лукашенко на СМИ.

Между тем Лукашенко заявил о якобы начале "террористической атаки" на Беларусь

"Режим Лукашенко боится правды"

Тихановская отметила: наступление на легендарную "Нашу Ниву" – это унижение. Об этом издании знает каждый школьник, ведь это самый популярный ресурс на белорусском языке. То, что силовики проводили там обыски – низость и страх.

Лидер оппозиции отметила: режим Лукашенко боится правды, поэтому и блокирует СМИ, не дает аккредитации иностранным журналистам, закрывает офисы.

Они надеются, что в случае похищения журналистов и закрытия СМИ люди забудут о фальсификациях, насилии и репрессиях. Но память и правда все же сильнее,

– выразила надежду Тихановская.

Светлана Тихановская отметила: задача тех, кто поддерживает независимую Беларусь – помогать им восстанавливать сайты, подписываться на их соцсети, распространять информацию. Для примера она привела сайт TUT.by, который уже работал на домене zerkalo.io.

Наступление на белорусские СМИ: что известно