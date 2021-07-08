Надеются, что люди забудут о репрессиях, – Тихановская о закрытии СМИ
Источник:"Белсат"
В Беларуси начались закрытия и обыски нелукашенковских СМИ. Лидер оппозиции Светлана Тихановская выразила резкое возмущение действиям диктатора Лукашенко и призвала поддерживать журналистов.
Она опубликовала соответствующее видеообращение, в котором призвала не бояться режима. К тому же лидер оппозиции остро осудила давление Лукашенко на СМИ.
Между тем Лукашенко заявил о якобы начале "террористической атаки" на Беларусь
"Режим Лукашенко боится правды"
Тихановская отметила: наступление на легендарную "Нашу Ниву" – это унижение. Об этом издании знает каждый школьник, ведь это самый популярный ресурс на белорусском языке. То, что силовики проводили там обыски – низость и страх.
Лидер оппозиции отметила: режим Лукашенко боится правды, поэтому и блокирует СМИ, не дает аккредитации иностранным журналистам, закрывает офисы.
Они надеются, что в случае похищения журналистов и закрытия СМИ люди забудут о фальсификациях, насилии и репрессиях. Но память и правда все же сильнее,
– выразила надежду Тихановская.
Светлана Тихановская отметила: задача тех, кто поддерживает независимую Беларусь – помогать им восстанавливать сайты, подписываться на их соцсети, распространять информацию. Для примера она привела сайт TUT.by, который уже работал на домене zerkalo.io.
Наступление на белорусские СМИ: что известно
- 8 июля силовики ворвались в редакции белорусских СМИ, которые писали о протестах и нарушениях прав человека в государстве.
- Обыски провели в газете "Наша нива", а его главного редактора Ягора Марциновича повезли на допрос. Вскоре их сайт перестал работать.
- К тому же обыскали редакции "Интер-пресс" и "Брестской газеты", дома у журналиста и редактора журнала. Orsha.eu.
- В Министерстве информации Беларуси тем временем заявили, что заблокировали сайт "Нашей Нивы" на основании сообщения Генеральной прокуратуры.
- Белорусская ассоциация журналистов по этому поводу потребовала от властей прекратить преследование СМИ.