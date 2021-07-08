Вона опублікувала відповідне відеозвернення, у якому закликала не боятися режиму. До того ж лідерка опозиції гостро засудила тиск Лукашенка на ЗМІ.
Тим часом Лукашенко заявив про начебто початок "терористичної атаки" на Білорусь
"Режим Лукашенка боїться правди"
Тихановська зазначила: наступ на легендарну "Нашу ніву" – це приниження. Про це видання знає кожен школяр, адже це найпопулярніший ресурс білоруською мовою. Те, що силовики проводили там обшуки – ницість і страх.
Лідерка опозиції зазначила: режим Лукашенка боїться правди, тому і блокує ЗМІ, не дає акредитації іноземним журналістам, закриває офіси.
Вони сподіваються, що в разі викрадення журналістів і закриття ЗМІ люди забудуть про фальсифікації, насильстві і репресіях. Але пам'ять і правда все ж сильніше,
– висловила сподівання Тихановська.
Світлана Тихановська зазначила: завдання тих, хто підтримує незалежну Білорусь – допомагати їм відновлювати сайти, підписуватися на їхні соцмережі, поширювати інформацію. Для прикладу вона навела сайт TUT.by, який вже запрацював на домені zerkalo.io.
Наступ на білоруські ЗМІ: що відомо
- 8 липня силовики вдерлися до редакцій білоруських ЗМІ, які писали про протести та порушення прав людини у державі.
- Обшуки провели у газети "Наша ніва", а його головного редактора Ягора Марциновича повезли на допит. Згодом їхній сайт перестав працювати.
- До того ж обшукали редакції "Інтер-прес" і "Брестської газети", вдома у журналіста і редактора журналу. Orsha.eu.
- У міністерстві інформації Білорусі тим часом заявили, що заблокували сайт "Нашої Ніви" на підставі повідомлення генеральної прокуратури.
- Білоруська асоціація журналістів з цього приводу зажадала від влади припинити переслідування ЗМІ.