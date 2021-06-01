Хватит убивать народ, – Тихановская о попытке активиста Латыпова перерезать горло в зале суда

Светлана Тихановская отреагировала на попытку белорусского политзаключенного Степана Латыпова покончить с собой во время заседания суда. Лидер белорусской оппозиции подчеркнула, что пока неизвестно, выживет ли мужчина.

По словам Тихановской, "уже целый год в Беларуси не было ни одного дня, за который режим не сломал судьбу невинного человека".

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Всю прошлую неделю мир всколыхивала новость о захвате Романа Протасевича, но в то же время в тюрьмах Беларуси пытали и продолжают пытать сотни, тысячи людей,

– отметила оппозиционерка.

Тихановская подчеркнула, что "2 недели назад мы всей страной пережили гибель политзаключенного Витольда Ашурка". А неделю назад мир узнал "о самоубийстве Дмитрия Стаховского, который не выдержал давления на допросах".

Лидер белорусской оппозиции рассказала, что 1 июня "в зале суда активист Степан Латыпов попытался перерезать себе горло, а потом и вены на руках". Тихановская отметила, что политзаключенного вынесли из суда без сознания, и "мы не знаем, выживет ли Степан".

"Мы не знаем, выживут ли другие заключенные и заложники. Но мы знаем, что это нужно прекратить немедленно. Хватит убивать наших детей. Хватит убивать наших родных. Хватит убивать собственный народ", – призвала Тихановская.

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