За словами Тихановської, "вже цілий рік у Білорусі не було жодного дня, за який режим не зламав долю невинної людини".
Зауважте Протасевича могли зрадити проросійські фігури в білоруській опозиції
Весь минулий тиждень світ сколихувала новина про захоплення Романа Протасевича, але водночас в тюрмах Білорусі катували і продовжують катувати сотні, тисячі людей,
– зауважила опозиціонерка.
Тихановська наголосила, що "2 тижні тому ми всією країною пережили загибель політв'язня Вітольда Ашурка". А тиждень тому світ дізнався "про самогубство Дмитра Стаховського, який не витримав тиску на допитах".
Лідерка білоруської опозиції розповіла, що 1 червня "у залі суду активіст Степан Латипов спробував перерізати собі горло, а потім і вени на руках". Тихановська зауважила, що політв'язня винесли з суду без свідомості, і ми не знаємо, чи виживе Степан".
"Ми не знаємо, чи виживуть інші ув'язнені і заручники. Але ми знаємо, що це потрібно припинити негайно. Досить вбивати наших дітей. Досить вбивати наших рідних. Досить вбивати власний народ", – закликала Тихановська.
Спроба самогубства Степана Латипова: головне
- Степана Латипова звинувачують в організації масових заворушень, а також опорі міліції та шахрайстві.
- Під час засідання суду 1 червня чоловік встромив собі ручку в горло.
- Перед спробою самогубства Латипов заявив: йому сказали, що якщо він не визнає вину, будуть кримінальні справи проти його рідних та навіть сусідів.