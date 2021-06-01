За словами Тихановської, "вже цілий рік у Білорусі не було жодного дня, за який режим не зламав долю невинної людини".

Зауважте Протасевича могли зрадити проросійські фігури в білоруській опозиції

Весь минулий тиждень світ сколихувала новина про захоплення Романа Протасевича, але водночас в тюрмах Білорусі катували і продовжують катувати сотні, тисячі людей,

– зауважила опозиціонерка.

Тихановська наголосила, що "2 тижні тому ми всією країною пережили загибель політв'язня Вітольда Ашурка". А тиждень тому світ дізнався "про самогубство Дмитра Стаховського, який не витримав тиску на допитах".

Лідерка білоруської опозиції розповіла, що 1 червня "у залі суду активіст Степан Латипов спробував перерізати собі горло, а потім і вени на руках". Тихановська зауважила, що політв'язня винесли з суду без свідомості, і ми не знаємо, чи виживе Степан".

"Ми не знаємо, чи виживуть інші ув'язнені і заручники. Але ми знаємо, що це потрібно припинити негайно. Досить вбивати наших дітей. Досить вбивати наших рідних. Досить вбивати власний народ", – закликала Тихановська.

Спроба самогубства Степана Латипова: головне