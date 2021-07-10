Тихановская пробовала наладить неофициальные контакты с Москвой, но там "глухая стена"

Светлана Тихановская призналась, что давно пробовала наладить какие-то контакты с Россией. Она хотела показать, что готова к диалогу.

Нет никаких контактов

С самого начала команда Тихановской и другие демократические силы пытались связаться с неофициальной Россией. Об этом лидер белорусской оппозиции заявила в интервью.

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Мы хотели дать понять России, что мы открыты к диалогу, что хотели бы услышать вашу позицию по кризису в Беларуси. Но там почему-то глухая стена. Пока не было контактов,

– рассказала политик.

Отношения Тихановской с Россией: коротко

В 2020 году лидер оппозиции говорила, что Беларусь "дружит" с президентом России Владимиром Путиным. Поэтому она призвала его посодействовать устранению с должности диктатора Александра Лукашенко.

В то же время политик находилась в межгосударственном розыске на территории России. Основание – уголовные дела в Беларуси. 15 июня 2021 года стала известно, что Тихановскую убрали из базы российского министерства внутренних дел.

Там объяснили, что объявляли политика в розыск на территории стран СНГ по инициативе Минска, поэтому все вопросы – к белорусским правоохранителям.

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