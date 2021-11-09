Тихановский выиграл дело в ООН: Лукашенко должен оплатить компенсацию и отпустить его

Сергей Тихановский – муж лидера белорусской оппозиции – выиграл дело в ООН. Теперь режим Александра Лукашенко должен его освободить и выплатить компенсацию.

О победе Тихановского и обязательстве Лукашенко освободить блогера сообщил правозащитный центр "Вясна".

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Тихановский выиграл дело в ООН

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям рассмотрела жалобу в отношении Тихановского. Она признала, что его дело является политическим преследованием.

Кроме того, группа пришла к выводу, что заключение Тихановского незаконно, поэтому режим Лукашенко должен освободить мужчину. Также "белорусские власти" обязали выплатить компенсацию за нарушение прав блогера и расследовать обстоятельства его заключения.

Основанием для задержания и последующего заключения под стражу Тихановского было осуществление им свободы выражения мнений и свободы собраний, а также права участвовать в управлении государством,

– объяснили эксперты.

Также рабочая группа ООН подчеркнула, что нет никаких доказательств подстрекательства к насилию со стороны Тихановского. Кроме того, ничто не подтверждает, что его действия привели к насилию. Зато были нарушены его права – блогеру отказали в праве на справедливый суд.

Что известно об этой рабочей группе ООН Рабочая группа по произвольному задержанию – правовой механизм, созданный Советом ООН по правам человека. Она принимает решение по итогам процедуры, в которой государство может обжаловать утверждение заявителя. Как сообщает "Вясна", правительство Беларуси участвовало в процедуре, чем признало компетенцию группы.

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