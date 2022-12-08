Тихановскую заметили с представителем режима Лукашенко в Лодзи: как она это прокомментировала

В польском городе Лодзь состоялось двухдневное заседание Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. На уровне постоянного представителя была представлена и Белоруссия.

На мероприятии присутствовала лидер белорусской демократической оппозиции Светлана Тихановская. На заседании Совета министров ОБСЕ фотографам удалось зафиксировать момент, когда он был рядом с представителем МИД Беларуси Андреем Дапкюнасом.

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Подошла пожелать "удачи"

На фото видно, что она наклонилась к нему, чтобы что-нибудь сказать. О встречах "официальной" и "оппозиционной" делегаций в Лодзи ничего не известно.

Впоследствии сама Тихановская прокомментировала этот диалог с представителем Лукашенко.

По словам Тихановской, она подошла, когда увидела табличку "Беларусь".

Я знала, кто это, подошла к нему и сказала ему: "Удачи!". Он не ожидал меня увидеть, испугался, я думаю, ничего не ответил,

– сказала она.



Тихановская с представителем Лукашенко / Фото Getty Images

Что известно о лидере оппозиции Беларуси

Ежегодная встреча министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ проходит по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Польши Збигнева Рау. Украину на главном событии в ОБСЕ представил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.