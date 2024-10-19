Об этом автор и руководитель проекта "ОЧИ" Александр Дмитриев "Тихоход" отметил в эфире 24 Канала, подчеркнув, что скрыть правду заинтересованным в этом людям будет трудно.

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Относительно доступа к режимным объектам

На днях боец "Асгарда" с позывным "Чех" рассказал, что командир роты представил Дмитриева "Тихохода" как человека, который решает вопросы с командованием. Мужчина якобы с еще одним гражданским, Сергеем Жуком, "незаконно и самовольно" зашли в помещение режимного военного объекта, где находились военнослужащие, хранилось оружие и техника.

Относительно этого Дмитриев в разговоре с 24 Каналом объяснил, что Сергей Жук является волонтером, который покупал "Асгарду" машины, дроны и всячески помогал. Он добавил, что у "Чеха" есть множество фотографий с Жуком. Он также объяснил, что является работником ВСУ, хотя и без погон, и имеет доступ на большое количество различных объектов.

Но именно этот объект, который фигурирует – это частная территория, которая была предоставлена владельцем для пользования. Там не хранится оружие, это обычное бытовое помещение. Мы сидели за обеденным столом, я ел бутерброд,

– озвучил Дмитриев.

Был ли конфликт с "Чехом"

По словам бойца "Чеха", Дмитриев "Тихоход" ставил перед военными задачи, давал указания относительно перемещения личного состава подразделения "Асгард". Однако военный отметил, что "юридически это невозможно, поскольку только командир имеет право отдавать приказы". Он также отметил, что когда бойцы отказались его слушать, тот начал ругаться и угрожать им.

Дмитриев рассказал, что у него не было конфликтов с "Чехом" и он виделся с ним один раз – в августе 2023 года.

Относительно боевых приказов – это вообще смешно. Представьте себе военных, которые выполняют приказ от человека, который не может им его дать и они не обязаны его выполнять. Люди, которые были свидетелями моего визита в это бытовое помещение, сразу обратились и сказали, что это глупость,

– отметил Дмитриев.

К сведению! Скандал прокомментировал командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк, заявив, что Военной службой правопорядка инициировал проведение служебного расследования. Цель – установить факты и обстоятельства инцидента, предоставить надлежащую правовую оценку событий, о которых сообщили бойцы "Асгарда".

"Тихоход" считает обнародованную аудиозапись нарезкой

В сети обнародована аудиозапись, на которой якобы говорит Дмитриев. Там звучат бранные слова. Бойцы "Асгарда" обвиняют его в унижении достоинства военных и требуют от "Тихохода" публичных извинений.

Дмитриев "Тихоход", комментируя аудиозапись, рассказал, что звукорежиссеры, которые проанализировали ее, обнаружили технические склейки. Это, с его слов, нарезка из бытового разговора с конкретным лицом, которое вело себя некорректно.

Его имя Вадим. Он на одном из клипов, который использовали для дискредитации меня, присутствовал. Меня раздражало, что он не давал нормально завершить разговор, который касался комплектации мастерской (относительно дронов). Я сказал: "Имей совесть". Но это не оскорбление, я никогда не пересекаю "красную линию",

– отметил Дмитриев.

"Тихоход" отметил, что его резкая реакция была с нецензурной лексикой и в эфире 24 канала извинился за ругательные слова. Он также подытожил, что система "ОЧИ" продолжает функционировать и на эффективность ее работы этот скандал не повлиял.