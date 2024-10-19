Про це автор і керівник проєкту "ОЧІ" Олександр Дмітрієв "Тихоход" зазначив в етері 24 Каналу, наголосивши, що приховати правду зацікавленим у цьому людям буде важко.

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Щодо доступу до режимних об'єктів

Днями боєць "Асгарду" з позивним "Чех" розповів, що командир роти представив Дмітрієва "Тихохода" як людину, яка розв'язує питання з командуванням. Чоловік нібито з ще одним цивільним, Сергієм Жуком, "незаконно та самовільно" зайшли у приміщення режимного військового об'єкта, де перебували військовослужбовці, зберігалась зброя та техніка.

Стосовно цього Дмітрієв у розмові з 24 Каналом пояснив, що Сергій Жук є волонтером, який купував "Асгарду" машини, дрони та всіляко допомагав. Він додав, що у "Чеха" є безліч фотографій з Жуком. Він також пояснив, що є працівником ЗСУ, хоча й без погонів, і має доступ на велику кількість різних об'єктів.

Але саме цей об'єкт, який фігурує – це приватна територія, яка була надана власником для користування. Там не зберігається зброя, це звичайне побутове приміщення. Ми сиділи за обіднім столом, я їв бутерброд,

– озвучив Дмітрієв.

Чи був конфлікт з "Чехом"

За словами бійця "Чеха", Дмітрієв "Тихоход" ставив перед військовими завдання, давав вказівки стосовно переміщення особового складу підрозділу "Асгард". Проте військовий зазначив, що "юридично це є неможливим, оскільки тільки командир має право віддавати накази". Він також зазначив, що коли бійці відмовилися його слухати, той почав лаятися і погрожувати їм.

Дмітрієв розповів, що в нього не було конфліктів з "Чехом" і він бачився з ним один раз – у серпні 2023 року.

Стосовно бойових наказів – це взагалі смішно. Уявіть собі військових, які виконують наказ від людини, яка не може їм його дати й вони не зобов'язані його виконувати. Люди, які були свідками мого візиту до цього побутового приміщення, одразу звернулись і сказали, що це дурня,

– наголосив Дмітрієв.

До відома! Скандал прокоментував командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк, заявивши, що Військовою службою правопорядку ініціював проведення службового розслідування. Мета – встановити факти та обставини інциденту, надати належну правову оцінку щодо подій, про які повідомили бійці "Асгарду".

"Тихоход" вважає оприлюднений аудіозапис нарізкою

В мережі оприлюднено аудіозапис, на якому нібито говорить Дмітрієв. Там звучать лайливі слова. Бійці "Асгарду" звинувачують його у приниженні гідності військових і вимагають від "Тихохода" публічних вибачень.

Дмітрієв "Тихоход", коментуючи аудіозапис, розповів, що звукорежисери, які проаналізували його, виявили технічні склейки. Це, з його слів, нарізка з побутової розмови з конкретною особою, яка поводила себе некоректно.

Його ім'я Вадим. Він на одному з кліпів, який використовували для дискредитації мене, був присутній. Мене роздратувало, що він не давав нормально завершити розмову, яка стосувалась комплектації майстерні (стосовно дронів). Я сказав: "Май совість". Але це не образа, я ніколи не перетинаю "червону лінію",

– зазначив Дмітрієв.

"Тихоход" зауважив, що його різка реакція була з нецензурною лексикою і в етері 24 Каналу перепросив за лайливі слова. Він також підсумував, що система "ОЧІ" продовжує працювати й на ефективність її роботи цей скандал не вплинув.