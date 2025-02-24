"Тихоход" рассказал, как информаторы из оккупированной Киевщины помогли выиграть битву за столицу

Атаку россиян на Киев в начале полномасштабного вторжения удалось отбить во многом благодаря сети информаторов и корректировщиков, которую создал волонтер Александр "Тихоход" Дмитриев, автор и руководитель проекта "Очи". Эти люди до сих пор не получили никаких наград, их имена неизвестны большинству украинцев.

Об этом говорится в статье "Главкома" к трехлетию с начала большой войны, сообщает 24 Канал.

Смотрите также 3 года полномасштабной войны․ Мир меняется, а Украина воюет несмотря на предательство ближайшего союзника

Сеть информаторов и корректировщиков была создана из числа жителей временно оккупированных населенных пунктов Киевской области, координацией их работы в штабе обороны Киева занимался также Александр Дмитриев, сообщает издание.

Это были очень разные люди, но все неистово "заряжены". Кто-то не успел уехать и попал в оккупацию, а кто-то по просьбе штаба вернулся в села, которые оказались в "серой зоне",

– говорится в статье.

"Тихоход" перечисляет тех, кто стал "глазами" ВСУ:

в Буче – его сын, с которым по телефону несколько раз прощались навеки, к счастью, сын уцелел;

в Лютеже и Козаровичах – Александр Александрович и Николай;

в Капитановке – охранник базы Киевского дорожного управления сидел на крыше своего предприятия;

в Синяке – Мария и семья местного егеря;

в Михайловской Рубежовке – телеведущий Олекса;

в селе Озера – товарищ по автоспорту Сергей с женой;

в Демидове – уборщица, работавшая у приятеля "Тихохода", еще двое парней – на лесопилке и один – возле тамошнего моста;

в Лубянке – местный тракторист;

в Гостомеле – егерь Александр с кумом, очень рисковые, потом пошли вместе в ВСУ и служат до сих пор;

и еще десятки других людей, пишет автор статьи.

Создание сети информаторов и корректировщиков было важным из-за того, что в первые дни была дискоммуникация между военными подразделениями, которые могли получать информацию с помощью дронов.

Некоторые корректировщики плохо понимали, как передать координаты, в таком случае надо было ориентироваться по словесному описанию.

Например, звонит один парень из Мотыжина: возле дома с синей крышей стоят танки. Я в это время слежу за местностью через камеру дрона, говорю: "Дай какой-то ориентир, я не понимаю, какой именно дом с синей крышей. Сарай возле него есть справа? – Есть. – А лесок есть? – Лесок чуть левее, метров за 150. – Ага, вижу танки". Так по голосу, бывало, определяли координаты,

– азартно рассказывает "Тихоход".

В статье также отмечается, что кроме создания сети информаторов и корректировщиков, Александру "Тихоходу" принадлежит также идея подрыва плотины в Козаровичах, благодаря чему захлебнулось наступление россиян на Киев.

Если бы не подрыв плотины и если бы не отбили Мощун, то был большой риск, что враг может прорвать нашу оборону и зайти в столицу со стороны Оболони, констатирует Александр Сырский в документальном фильме "Битва за Киев" (2022 г.). Именно успешные бои за Мощун генерал Сырский называет решающим этапом операции по обороне столицы: "Это было начало перелома и начало нашей победы", – сказал он,

– пишет издание.

Все корректировщики, с которыми контактировал "Тихоход" во время обороны Киева, уцелели в оккупированных селах, отмечается в статье.