Уже была арктическая бригада: в ВМС оценили риски от вовлечения Тихоокеанского флота в войну
Переброска войск Тихоокеанского флота для их участия в войне против Украины не станет сюрпризом. Наши Военно-морские силы уже видели арктическую бригаду морской пехоты врага.
Украинские спецслужбы сообщали, что военные соединения Тихоокеанского флота России в ближайшее время усилят оккупантов в войне против Украины. Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона очертил уровень угрозы подобной инициативы военного руководства страны-агрессора, передает 24 Канал.
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Для нас это не будет сюрпризом
Украинский чиновник рассказал, что наше государство уже видело арктическую бригаду морской пехоты. По его словам, она была с уникальной техникой, именно на юге Украины.
Как заметил Плетенчук, она "прекрасно пылала прекрасно пылала после работы артиллерийской бригады 406 из состава морской пехоты Военно-морских сил". Поэтому, для Украины такие войска не являются чем-то новым.
Снаряду 155-миллиметровому все равно морпех это или зек из "Вагнера", поскольку убивает их примерно одинаково, поэтому сказать что для нас это что-то новое... Да, конечно это контрактные военнослужащие, да, у них может быть лучшая подготовка, но учитывая то, что эта война длится уже 11 год, сказать, что для нас это будет каким-то сюрпризом – нет,
– сказал он.
В то же время представитель ВМС ВСУ отметил, переброску войск Тихоокеанского флота России оставит обнаженными некоторые части границы страны-агрессора. Он отметил, что это геополитические последствия вторжения в Украину для России, которые точно не известно как именно закончатся для врага.
Что этому предшествовало: главное
- По данным ГУР МО, Москва отправляет на войну личный состав Тихоокеанского флота России, а также 11-й армии ВВС и ПВО для пополнения санитарных и безвозвратных потерь российских оккупационных войск во время войны в Украине и укомплектования новых военных подразделений.
- Украинская разведка также отмечает, что вышеупомянутые военные соединения страны-агрессора ранее не были непосредственно привлечены к ведению боевых действий российскими захватчиками против нашего государства. Это около 2 тысяч российских военнослужащих из Приморского и Камчатского краев России.
- Еще около 400 солдат из воинских частей 11-й армии ВВС и ПВО, дислоцированной на территории Хабаровского края, будут "латать дыры" 155-й и 40-й бригад морской пехоты России. Последние уже ведут боевые действия против Украины, а также имеют некомплект из-за огромных потерь.