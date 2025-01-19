В США запретили TikTok: почему Украине стоило бы сделать то же самое

19 января в США прекратило работать приложение TikTok. Впрочем, скорее всего Трамп, как только станет официальным президентом США, отменит запрет на использование этой социальной сети по крайней мере на 90 дней.

Социальная сеть TikTok принадлежит китайской компании ByteDance. В США есть серьезные опасения по поводу того, что правительство КНР через это приложение может получать доступ к данным американских пользователей. ByteDance поставили ультиматум: либо до 19 января она продает американский сегмент сети, или TikTok прекращает работать в США, передает 24 Канал со ссылкой Infolight.ua.

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В чем опасность TikTok для Украины

На фоне слухов о закрытии TikTok американцы начали загружать другое китайское приложение – RedNote. Только за 48 часов оно получило 700 000 новых пользователей. Структура платформы включает одновременное отображение разноформатного контента – видео, фотографий и текстовых материалов. Система формирует ленту на основе интересов пользователя, что отличается от традиционной модели подписок.

С помощью этих приложений легко распространять ложную информацию и манипулировать мнениями людей.

Так, исследования обнаружили в TikTok сети учетных записей, которые "работают" для подрыва мобилизации в Украине – преувеличивают потери ВСУ и рассказывают о несправедливости призыва.

По этим причинам любое приложение с подобным функционалом и владельцами из вражеских стран представляет угрозу нацбезопасности нашего государства.

Чаще всего враг для продвижения своих нарративов в Украине использует TikTok в сочетании с Viber и YouTube.

Например, он хочет собрать сообщество для организации сопротивления мобилизации. Сначала создается вирусное видео, под которым якобы независимые комментаторы оставляют сотни и тысячи сообщений, делают распространение.

Большое количество "лайков" и комментариев дает сигнал алгоритмам сети поднимать видео в рекомендациях. Соответственно его просматривает еще больше людей. Видео или напрямую направляет зрителя к определенному действию, или рекомендует подписаться на сообщество, ссылки которой зашиты в шапке профиля.

По такому принципу был раскручен сценарий "с Майданом 24.03" в 2023 году, когда завирусили видео девушки, которая назвалась дочерью военнопленного. Она приглашает всех на Майдан Независимости 24 марта в 12:00. Это видео было опубликовано в ТикТок и сейчас удалено. Однако его в тот день распространяют антиукраинские телеграмм-каналы, а уже на следующий день начинают появляться видео якобы военных и волонтеров, которые также призывают выйти на Майдан "вопрос власти".

В тот же день вечером это как новость начинают распространять российские телеграмм-каналы и второстепенные СМИ.

TikTok работает как система, которая учится на предпочтениях своих зрителей, и показывает подобную откровенную чушь исключительно тем, кто готов в нее верить,

– подыитоживает издание.