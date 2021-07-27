У меня нет денег, – тиктокер, разбивший элитное виски, расплакался и извинился
Источник:телеграм-канал "Ху**вый Киев"
Ради хайпа киевский тиктокер разбил бутылку виски стоимостью в 7,5 тысячи долларов. На следующий же день оператор, снимавший этот "подвиг", попросил прощения.
Все из-за того, что хайп блогеров пошел не в то русло: подростков начали осуждать и остро высмеивать. Поэтому один из ребят решил "отбелиться".
Напомним В Киеве тиктокер разбил бутылку виски за 205 тысяч гривен – видео
"У меня, к сожалению, нет таких денег"
Отметим: просить прощения за поступок стал закадровый герой ролика – оператор. На своей странице в соцсети он на камеру расплакался и пообещал, что больше так не будет.
Я прошу прощения за то, что мы разбили бутылку, я это все снимал на видео. Мне очень-очень стыдно. У меня, к сожалению, нет денег, чтобы заплатить за эту бутылку,
– рассказал тиктокер.
Пользователи соцсетей иронизируют: мол, извиняться не за что. Просто парню нужно 5 лет бесплатно поработать в магазине.
Тиктокеры разбили элитное виски: коротко
- Инцидент произошел в магазине Goodwine в Печерском районе Киева днем 25 июля.
- Двое парней зашли в магазин и направились к стеллажу с элитными напитками.
- Один из них взял бутылку, на камеру сказав, что это виски за 7,5 тысячи долларов. Затем он взял ее в руку, и будто бы внезапно бутылка выскользнула. Тогда парень театрально схватился за голову.
- Виски, которое разбил блогер, по его же словам, это – Glen Grant Rare Vintage 1948. В интернет-магазине Goodwine оно стоит 205 тысяч гривен или 7,5 тысячи долларов.
- Отметим, их хайп со стороны снимали на еще один телефон. Неясно, был ли это посторонний человек или еще один участник-тиктокер.