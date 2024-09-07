В Великобритании Эдинбургский университет нанял преподавать "пропаганду" пророссийского пропагандиста. Тим Гейворд неоднократно транслировал российскую дезинформацию.

В частности, ученый распространял российские фейки о войне в Украине и Сирии. В 2022 году студенты уже жаловались на работу профессора.

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Что известно о позиции пропагандиста и преподавателя

Ученый Тим Гейворд неоднократно подвергался критике со стороны студентов, экспертов и политиков за попустительство дезинформационным нарративам авторитарных режимов,

– отметило издание.

По их данным, политолог заявлял, что якобы:

российская бомбардировка театра в осажденном Мариуполе, полного детей-беженцев, была "украинской операцией под фальшивым флагом";

волонтеры-спасатели в Сирии известные как "белые каски" "устроили" газовые атаки на мирных жителей.

Тим Гейворд отрицал то, что он "полезный идиот" режима президента Путина, и настаивал на том, что он всегда хочет услышать "обе стороны" историй из зон конфликта.

Гейворда критиковали не только ученые, но и политики

Новый член парламента от Лейбористской партии, который работал с советскими диссидентами, Блэр Макдугал заявил, что Россия ведет неприкрытую информационную войну против либеральных демократий.

"Наши университеты играют важную роль в создании устойчивости против этой дезинформации и защите нашего общества от ее агрессивного воздействия. Это касается нашей национальной безопасности. Настоящее беспокойство вызывает то, что ученый с длинной историей безоговорочного распространения пропаганды, порожденной жестокими диктатурами, учит студентов дезинформации", – заверил Блэр Макдугал.

Британский депутат Стивен Гетинс объяснил, что университеты должны быть противоядием от дезинформации, которая появляется в нашем политическом и широком дискурсе.

Издание написало, что Тим Гейворд еще не прокомментировал свое назначение, однако ранее он говорил, что якобы Запад преувеличивает угрозу от российской дезинформации.

Попытки "бороться" с дезинформацией могут представлять большую угрозу для демократических институтов общества, чем сама дезинформация,

– убеждал ученый.

Эдинбургский университет заявил, что не видят проблемы в новом назначении.

"Мы стремимся поддерживать свободу выражения взглядов и академическую свободу, одновременно создавая безопасную среду, где члены нашего сообщества могут дискутировать и обсуждать сложные темы на законных основаниях, все в рамках нашей политики достоинства и уважения", – заявили в вузе.

Кстати, BBC писало, что в 2022 году студенты Эдинбургского университета уже обвиняли профессора в том, что на лекциях он распространяет российскую пропаганду о войне в Украине.