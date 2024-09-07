Зокрема, вчений поширював російські фейки про війну в Україні та Сирії. У 2022 році студенти вже скаржились на роботу професора.

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Що відомо про позицію пропагандиста та викладача

Вчений Тім Гейворд неодноразово піддавався критиці з боку студентів, експертів і політиків за потурання дезінформаційним наративам авторитарних режимів,

– зазначило видання.

За їхніми даними, політолог заявляв, що нібито:

російське бомбардування театру в обложеному Маріуполі, повного дітей-біженців, було "українською операцією під фальшивим прапором";

волонтери-рятувальники у Сирії відомі як "білі шоломи" "влаштували" газові атаки на мирних жителів.

Тім Гейворд заперечував те, що він "корисний ідіот" режиму президента Путіна, і наполягав на тому, що він завжди хоче почути "обидві сторони" історій із зон конфлікту.

Гейворда критикували не тільки науковці, а й політики

Новий член парламенту від Лейбористської партії, який працював із радянськими дисидентами, Блер Макдугал заявив, що Росія веде неприховану інформаційну війну проти ліберальних демократій.

"Наші університети відіграють важливу роль у створенні стійкості проти цієї дезінформації та захисті нашого суспільства від її агресивного впливу. Це стосується нашої національної безпеки. Справжнє занепокоєння викликає те, що науковець із довгою історією беззаперечного поширення пропаганди, породженої жорстокими диктатурами, навчає студентів дезінформації", – запевнив Блер Макдугал.

Британський депутат Стівен Гетінс пояснив, що університети мають бути протиотрутою від дезінформації, яка з'являється в нашому політичному та широкому дискурсі.

Видання написало, що Тім Гейворд ще не прокоментував своє призначення, проте раніше він говорив, що нібито Захід перебільшує загрозу від російської дезінформації.

Спроби "боротися" з дезінформацією можуть становити більшу загрозу для демократичних інститутів суспільства, ніж сама дезінформація,

– переконував вчений.

Единбурзький університет заявив, що не бачать проблеми у новому призначенні.

"Ми прагнемо підтримувати свободу вираження поглядів і академічну свободу, водночас створюючи безпечне середовище, де члени нашої спільноти можуть дискутувати та обговорювати складні теми на законних підставах, усе в межах нашої політики гідності та поваги", – заявили у виші.

До речі, BBC писало, що у 2022 році студенти Единбурзького університету вже звинувачували професора у тому, що на лекціях він поширює російську пропаганду про війну в Україні.