Друг Украины и экс-военный: кто такой Тим Уолз – кандидат в вице-президенты США от Харрис

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Кандидат в президенты США Камала Харрис сделала свой выбор и объявила, кто будет ее вторым номером на выборах. Им стал губернатор штата Миннесота Тим Уолз. Вечером 6 августа политики даже вместе выступили на митинге. Там Тим "зажигал", был чрезвычайно бодрым и остроумным, показал себя еще тем троллем и бросил вызов Джею Ди Венсу (кандидату в вице-президенты от Республиканской партии), которому припомнил мемную историю про диван.

При этом главный вопрос для 71% американцев и большинства людей в мире остается простым: кто вообще такой Тим Уолз? Поэтому о политике, его карьере, взглядах, отношении к Украине – читайте в материале 24 Канала.

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Происхождение и молодые годы Тима Уолза

Тим Уолз (некоторые украинские СМИ пишут его фамилию как Волц или Вальц) – представитель поколения "бэбибумеров", детей людей, вернувшихся с большой войны. В случае его отца – это была Корейская война 1950 – 1953 годов.

Тим родился 6 апреля 1964 года в городке Вест-Пойнт в штате Небраска. Он был одним из 4 детей в семье.

Корни его семьи – немецкие. Предки политика имели фамилию Вальц, впрочем, со временем она американизировалась и превратилась в Уолз с протяжным "о".

Семья Уолзов не была богатой, однако Тим имел возможность получить образование, хоть и не элитарное. После завершения средней школы он работал на заводе простым рабочим, а в 1981 году вступил в ряды Национальной гвардии США как артиллерист.

Интересно. Национальная гвардия США – нерегулярное войско в Штатах, формируется из ополченцев в каждом из штатов или федеральных территорий. Это не классическая армия, а некие вспомогательные части, задача которых – помогать основному войску в случае необходимости либо поддерживать общественный порядок в случае стихийных бедствий или беспорядков. Служба в Национальной гвардии – хороший социальный лифт для небогатых американцев, ведь дает право на льготное обучение и медицинское страхование. Уолз использует оба фактора: благодаря службе он получит высшее образование, а медицинский полис позволит ему оплатить операции по восстановлению слуха, который он частично потерял на военной службе (напомним, он по военной специальности – пушкарь).

Напомним также, что это были времена холодной войны, когда президентом США был республиканец Рейган, а сознание простых американцев формировали такие фильмы, как "Рэмбо-2" и Red Dawn, которые делали советскую угрозу на удивление реальной. А значит – вопрос защиты родины был как никогда актуален. Тим Уолз прослужит 24 года, будет иметь опыт артиллериста и работу в службах предупреждения наводнений и торнадо. Кроме того, после 11 сентября Уолз проведет полгода в Европе и будет обеспечивать тыл военной операции против талибов в Афганистане. За свою службу Уолз получит две медали и выйдет на пенсию в 2005 году в звании главного сержанта. Кстати, примерно в это время, но в Ираке будет служить морпех Джей Ди Вэнс.

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В 1982 году от рака умирает отец Тима. Это трагическое событие существенно повлияло на его будущее, ведь Уолз решает продолжить его дело и стать преподавателем.

В 1989 году Тим Уолз получил степень бакалавра в государственном колледже в Небраске. Далее молодой преподаватель социальных наук едет в Китай, где проработает целый год и изучит китайский язык.

По возвращении в Небраску Тим Уолз начинает работать преподавателем социальных наук в городке Альянс. Там он знакомится с будущей женой Гвен Уиппл (коллегой на новой работе). Через несколько лет пара переезжает в Миннесоту, в родной город Гвен – Манкато. Там Тим работал учителем географии и одновременно заведующим школьной столовой и тренером по американскому футболу.

Гвен и Тим поженились в 1994-м. Жена Уолза долго не могла забеременеть, и ей пришлось пройти длительный медицинский курс по лечению бесплодия. В 2001 году у Уолзов родился ребенок, девочку назвали символично – Хоуп (Надежда).

Школьная команда под руководством Уолза достигла успехов и даже впервые пробилась в финальные соревнования чемпионата штата. Семья Уолзов не ограничивалась только преподаванием, но и отличилась активной гражданской позицией, в частности супруги организовали и сделали традиционными поездки старшеклассников в Китай (тогда это не считалось зашкваром, ведь КНР открылась к миру и еще не готовила коммунистического реванша). Кроме того, Уолзы боролись за гражданские права, в частности отстаивали в консервативной Миннесоте права сексуальных меньшинств.

Политическая карьера: чем Уолз подкупил американцев

В 2001 году Уолз получит степень магистра социальных наук в государственном университете Манкато (штат Миннесота) и начинает задумываться о политической карьере. В 2004-м он присоединился к кампании Джона Керри (кандидата в президенты от Демократической партии) в качестве волонтера. Тогда Уолз не только собирал средства, но и организовывал митинги в поддержку Керри.

Тим Уолз не пьет с 1995 года. Тогда его машину остановила полиция. Уолз, который ехал со скоростью 96 миль в час (при легальных 55), провалил тест на трезвость и был лишен водительских прав на 90 суток. После этого Уолз перешел на диетический безалкогольный Mountain Dew. Его рацион составляет три баночки напитка в день.

В 2006-м Уолз уже попытался избраться сам. Его целью была Палата представителей. Дебют оказался успешным. Тим Уолз победил действующего конгрессмена от Миннесоты республиканца Гилберта Гуткнехта и присоединился к демократической фракции в Конгрессе.

В нижней палате американского парламента Уолз показал себя как эффективный и яркий политик. Он стал одним из фаворитов спикера Нэнси Пелоси и одним из самых жестоких критиков президента Буша.

В 2008-м Тим Уолз эффектно переизбрался, получив 62% голосов в Миннесоте. Также Уолз повторил этот успех, правда, с меньшими показателями в 2010, 2012, 2014 и 2016 годах.

В 2014 году Уолз праздновал еще одну победу – команда конгрессменов от штата Миннесота победила в традиционном конкурсе кулинаров. Индейку от шефа Уолза признали лучшей.

В 2018 году Уолз победил на выборах губернатора Миннесоты. Сейчас он занимает эту должность уже второй срок подряд.

В 2018-м традиционно консервативный штат доверился демократу, что стало сенсацией на уровне США. Собственно, на этом, похоже, строится расчет команды Камалы Харрис на выборах-2024. От Уолза ждут, что тот сможет привлечь голоса Среднего Запада. Впрочем, здесь есть нюанс: за губернатора в 2018 году голосовали не маленькие села и городки, а крупные города Миннесоты, поэтому выбор Уолза на вице-президента не является попаданием на 100%.

Уолз имеет репутацию прогрессивного политика, который заботится о простых американцах и не боится реальных действий. Такая позиция дала основания некоторым критикам Уолза называть его "леваком", впрочем, вряд ли это точная дефиниция. При этом до 2018-го Уолз все же был умеренным, а радикализировали его трагические события 2018 года, когда в одной из школ Флориды состоялся очередной массовый расстрел, который унес жизни 18 человек. Тогда Уолз изменил свои взгляды относительно огнестрельного оружия и стал резко выступать за ограничение права на его ношение и использование.

Во время губернаторства Тим Уолз способствовал принятию прогрессивных мер в Миннесоте: зеленый свет дали для бесплатного питания школьников, приняты меры по борьбе с изменением климата, снижены налоги для среднего класса и увеличены оплачиваемые отпуска. Также Уолз занимался вопросами легализации марихуаны, защиты права на аборты и усиления контроля над оружием.

Среди минусов – провал Миннесоты во время пандемии COVID-19 в 2020 году, а также бунты, вспыхнувшие после убийства Джорджа Флойда. Напомним, трагический инцидент, который существенно изменил Америку и дал старт движению Black Lives Matter, произошел 25 мая 2020 именно в Миннеаполисе, крупнейшем городе штата Миннесота. Несмотря на это Уолз все равно сумел убедить избирателей проголосовать за себя в 2022 году.

Серый кардинал и создатель новых смыслов

Тим Уолз был довольно активным во время президентской кампании 2024 года. В частности, его считают одним из серых кардиналов, чьи действия убедили Джо Байдена снять свою кандидатуру и сделать ставку на Харрис. С 2023 года он возглавляет Ассоциацию губернаторов-демократов и использовал эту должность для проведения непубличных консультаций с коллегами и давления на Байдена.

Также Уолз имеет большой авторитет в политических кругах Среднего Запада, а еще он харизматичный и не лезет за словом в карман. Сейчас 60-летний Уолз – это сгусток энергии и неплохой спойлер не только для Джея Ди Венса, но и самого Трампа. Тот уже успел понервничать из-за Уолза, когда губернатор Миннесоты в июле в эфире консервативного канала Fox News жестко прошелся по республиканцам.

"Почему Fox News выставил Тима Уолза, губернатора Миннесоты, в котором я побеждаю? Они заставляют меня сражаться в битвах, в которых я не должен сражаться!", – написал Трамп в собственной соцсети Truth Social. Уолз не замедлил и ответил Трампу в соцсети Х, что тот "ничего не знает о сельской Америке" и потеряет "Миннесоту. И Висконсин. И Мичиган. И Пенсильванию".

В лице Тима Уолза кандидат в президента Харрис получила мощного помощника и харизматичного парня – ветерана и бывшего синего воротничка. Кроме того, Уолз активно генерирует новые смыслы кампании. Так, он является автором довольно удачного сравнения оппонентов с чудаками, в оригинале weird имеет как негативные, так и иронические оттенки. А как мы знаем со времен Януковича и Оранжевой революции, технология, которая делает твоего противника смешным, очень эффективна. Родилось weird-сравнение случайно на одном из митингов, но сейчас его активно использует уже не только Уолз, но и Камала Харрис и другие ее сторонники.

"Те ребята странные" – weird-сравнение Тима Уолза:

Поддержка Украины

Для украинцев главным фактом в биографии политика является то, что Уолз – наш последовательный сторонник, пусть и не особо публичный.

Напомним, в Миннесоте немалая украинская община, которая довольно активна и непременно должна была донести позицию Украины до губернатора штата. Сам губернатор четко показал свое дружеское отношение к Украине, ее права на защиту, а также необходимость помощи нашей стране и наказания России.

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4 марта 2022 года губернатор Уолз подписал символический указ, который разорвал все отношения Миннесоты с Россией, в последующие дни Уолз активно сотрудничал с послом Украины в США Оксаной Маркаровой, в частности присоединился к организации встречи губернаторов с президентом Зеленским в Солт-Лейк-Сити. За год до этого губернатор Уолз разговаривал с Зеленским по видеосвязи.

Зимой 2024 года Миннесота подписала меморандум о сотрудничестве с Черниговщиной и присоединилась к восстановлению украинского региона, пострадавшего в результате российской агрессии.

Миннесота – один из оружейных центров США, поэтому при желании приязнь Уолза к Украине можно оценить не только доброй душой, но и прагматизмом человека, который переживает за рабочие города в родном штате.

Таким образом, можно утверждать, что Тим Уолз – друг Украины, который немало сделал для нас, хотя мы в основном о нем никогда и не слышали. Сейчас же этот пробел точно исчезнет, а потенциальные дебаты Уолза с Вэнсом обещают стать просто огненными.

