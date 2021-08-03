Тимановская не верит, что когда-то сможет вернуться домой

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что вряд ли в перспективе сможет вернуться на родину. Спортсменку на днях пытались силой вывезти из Японии.

Как подчеркнула легкоатлетка в интервью американской газете, она боится за свою жизнь.

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Я боялась оказаться в тюрьме. Я не думаю, что когда-нибудь смогу вернуться в Беларусь,

– заявила спортсменка.

Заметим, что сейчас Тимановская находится под охраной властей Японии. Также белорусской спортсменке предложили политическое убежище ряд стран. А муж легкоатлетки сейчас находится в Украине.

Скандал с Тимановской: главное