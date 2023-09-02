Буданов ответил на слухи, что ЦРУ якобы сдерживало его от "нападений на Россию"

В Times вышла статья, в которой говорилось, что американцам пришлось уговаривать Буданова не делать "резких движений" в сторону России. Глава ГУР прокомментировал эту информацию цитатой из "Шерлока Холмса".

В данной статье отмечалось, что амбиции ГУР растут, и они начинают волновать западные страны. В интервью Натальи Мосейчук глава украинской разведки рассказал, правда ли то, что США, в том числе по просьбе союзников, предостерегали его от смелых атак в глубину территории России.

Смотрите также Вторая попытка: Буданов рассказал, готовы ли россияне повторить "походы" на Киев и Харьков

Буданов отреагировал на слухи о своей "безудержности"

Во-первых, Кирилл Буданов отметил, что "переживет" как жалобы врага на свою активность у них дома, так и сетования партнеров.

Комментируя публикацию, разведчик заметил, что в ней нет правды. В частности, там говорилось, что власти Молдовы якобы обратились в ЦРУ помочь сдержать Буданова от спецопераций на территории так называемого Приднестровья, опасаясь потенциальной эскалации конфликта.

Первое. Жизнь спецслужб – это жизнь спецслужб. Нечего туда лезть. А, во-вторых... Правды я здесь не услышал,

– ответил Буданов.

Также, реагируя на аналитику из Times, Буданов упомянул цитату из киноверсии "Шерлока Холмса", где герои тоже обсуждали статью из этого издания авторства "лучшего инспектора в Лондоне Лестрейда".

Инспектор Лестрейд – самодовольный осел, миссис Хадсон,

– процитировал разведчик слова доктора Ватсона.

Война в Украине: последние заявления Буданова