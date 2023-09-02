Буданов ответил на слухи, что ЦРУ якобы сдерживало его от "нападений на Россию"
В Times вышла статья, в которой говорилось, что американцам пришлось уговаривать Буданова не делать "резких движений" в сторону России. Глава ГУР прокомментировал эту информацию цитатой из "Шерлока Холмса".
В данной статье отмечалось, что амбиции ГУР растут, и они начинают волновать западные страны. В интервью Натальи Мосейчук глава украинской разведки рассказал, правда ли то, что США, в том числе по просьбе союзников, предостерегали его от смелых атак в глубину территории России.
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Буданов отреагировал на слухи о своей "безудержности"
Во-первых, Кирилл Буданов отметил, что "переживет" как жалобы врага на свою активность у них дома, так и сетования партнеров.
Комментируя публикацию, разведчик заметил, что в ней нет правды. В частности, там говорилось, что власти Молдовы якобы обратились в ЦРУ помочь сдержать Буданова от спецопераций на территории так называемого Приднестровья, опасаясь потенциальной эскалации конфликта.
Первое. Жизнь спецслужб – это жизнь спецслужб. Нечего туда лезть. А, во-вторых... Правды я здесь не услышал,
– ответил Буданов.
Также, реагируя на аналитику из Times, Буданов упомянул цитату из киноверсии "Шерлока Холмса", где герои тоже обсуждали статью из этого издания авторства "лучшего инспектора в Лондоне Лестрейда".
Инспектор Лестрейд – самодовольный осел, миссис Хадсон,
– процитировал разведчик слова доктора Ватсона.
Война в Украине: последние заявления Буданова
- Кирилл Буданов заявил, что война должна быть перенесена на территорию России. Он добавил, что чем шире будут операции, тем лучше.
- В ГУР рассказали, что первые ядерные боеголовки из России уже прибыли в Беларусь. Это произошло в последние недели августа. Кремль заявлял, что разместил свою ядерку в соседнем государстве еще в июне.
- Также Буданов рассказал, что сейчас у России нет резервов для осуществления масштабных операций, опроверг слухи о подготовке врага к "походам" на Харьков и Киев.
- Впрочем, Кремль планирует объявить новую мобилизацию. Путин хочет бросить на войну против Украины еще 400 тысяч солдат. Разведчик отметил, что в России мобилизация не прекращалась. Ежемесячно с осени прошлого года в ее армию призывали от 20 до 22 тысяч человек.
- Буданов заверил, что Россия уже потерпела стратегическое поражение. Оккупанты развенчали миф о своей мощи. Кремлевская военная машина оказалась мыльным пузырем.