Боль войны с Россией: в Time обнародовали 100 фото 2023 года, среди которых много из Украины

Журнал Time опубликовал 100 фотографий 2023 года, которые больше всего тронули редакцию. Немало фотографий были сделаны в Украине.

В список 100 фотографий Time за 2023 год вошло 9 фотографий из Украины. Все фотографии касаются войны России против Украины.

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Кроме Украины, в подборке есть фотографии войны между Израилем и ХАМАС, коронация Чарльза ІІІ и некоторые фотографии спортивных событий и стихийных бедствий.

Фото из Украины, вошедшие в список Time

Украинский солдат 28-й бригады сидит в нескольких сотнях метров от вражеских окопов в Бахмуте 26 марта. Из-за того, что военные постоянно копают окопы, руки многих пехотинцев потрескались и черны, как земля.



Украинский солдат 28-й бригады / Фото Максим Дондюк для The New Yorker



Украинские медики оказывают помощь раненому в полевом госпитале под Бахмутом 26 февраля / Фото Евгений Малолетка для AP

Все, что осталось от русского солдата на дороге в Донецкой области 26 сентября. Днем позже президент Владимир Зеленский объявил, что в результате летнего контрнаступления удалось отвоевать село Старомайорское.



Остатки российского оккупанта / Фото Тайлер Хикс для The New York Times / Redux

Вид с высоты птичьего полета на Бахмут, место самых ожесточенных боев с российскими войсками в Донецкой области 22 июня.



Вид на Бахмут / Фото Libkos / AP

Маленькие пациенты детской больницы "Охматдет" с разрисованными лицами собираются в больничном приюте 1 июня.



Дети в "Охматдете" / Фото Николь Тунг для The New York Times / Redux

Раненый украинский солдат на медицинских носилках выкуривает последнюю сигарету перед тем, как его загружают в мобильный госпитальный автобус медики из "Госпитальеров", украинского добровольческого медицинского батальона, оказывающего первую медицинскую помощь и эвакуацию раненых украинских солдат в Донецкой области 12 сентября.



Раненый украинский военный / Фото Дэвид Гуттенфельдер для The New York Times / Redux

Семья убегает от взрыва после российских ракетных обстрелов жилого квартала в Первомайском, Харьковская область 4 июля.



Украинская семья убегает после взрыва в Первомайском / Фото Александр Магула для AP

Родственники Алексея Завадского, украинского военнослужащего, погибшего в бою 15 января в Бахмуте, собрались во время похорон в Буче 19 января.



Прощание с Алексеем Завадским / Фото Дэниел Коул для AP

Также в перечень вошло фото Анны Кудрявцевой для Reuters. На фото раненый украинский военнослужащий лежит в прифронтовом медицинском стабилизационном пункте в Донецкой области, 23 апреля.