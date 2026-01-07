На фронте погиб сын одесского художника Тимофей Ануфриев: он был бойцом РДК
- Тимофей Ануфриев, сын одесского художника, погиб на фронте, воюя в составе Российского добровольческого корпуса.
- Он был награжден медалью "За содействие военной разведке Украины" и участвовал в многочисленных боевых операциях.
На фронте в Украине погиб Тимофей (Эней) Ануфриев – сын известного одесского художника-концептуалиста Сергея Ануфриева и арт-куратора Екатерины Чалой. После начала вторжения он присоединился к рядам Российского добровольческого корпуса (РДК).
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Российский добровольческий корпус.
Тимофей Ануфриев погиб на фронте
Тимофей Ануфриев участвовал в многочисленных боевых операциях РДК: в частности в штурмах, зачистках и захвате пленных.
Военный был награжден медалью "За содействие военной разведке Украины".
Исключительно умный и образованный, открытый и добрый человек, он стремился приносить пользу Корпусу не только в бою, но и за его пределами,
– рассказали в РДК.
Известно, что Тимофей Ануфриев родился в Москве, вырос в Одессе и имел российское гражданство.
Начало полномасштабной войны пришлось на его первый курс университета в Санкт-Петербурге, где он изучал философию. После 24 февраля Тимофей покинул Россию, выехал в Сербию, а затем присоединился к Российскому добровольческому корпусу.
По словам военных, ему было противно смотреть на то, как большинство его окружения в России делает вид, будто ничего не происходит.
"Выбор есть всегда", – считал Эней, и сделал выбор, продиктованный честью. Весь свой боевой путь он провел штурмовиком – на самой опасной работе на войне,
– говорится в заметке.
