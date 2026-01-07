Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Российский добровольческий корпус.

Тимофей Ануфриев погиб на фронте

Тимофей Ануфриев участвовал в многочисленных боевых операциях РДК: в частности в штурмах, зачистках и захвате пленных.

Военный был награжден медалью "За содействие военной разведке Украины".

Исключительно умный и образованный, открытый и добрый человек, он стремился приносить пользу Корпусу не только в бою, но и за его пределами,

– рассказали в РДК.

Известно, что Тимофей Ануфриев родился в Москве, вырос в Одессе и имел российское гражданство.

Начало полномасштабной войны пришлось на его первый курс университета в Санкт-Петербурге, где он изучал философию. После 24 февраля Тимофей покинул Россию, выехал в Сербию, а затем присоединился к Российскому добровольческому корпусу.

По словам военных, ему было противно смотреть на то, как большинство его окружения в России делает вид, будто ничего не происходит.

"Выбор есть всегда", – считал Эней, и сделал выбор, продиктованный честью. Весь свой боевой путь он провел штурмовиком – на самой опасной работе на войне,

– говорится в заметке.

Они отдали жизнь за Украину