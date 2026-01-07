Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Російський добровольчий корпус.

Читайте також Грав на піаніно та захоплювався хокеєм: на війні загинув військовий з Київщини Сергій Заяц

Тимофій Ануфрієв загинув на фронті

Тимофій Ануфрієв брав участь у численних бойових операціях РДК: зокрема в штурмах, зачистках і захопленні полонених.

Військовий був нагороджений медаллю "За сприяння військовій розвідці України".

Винятково розумна і освічена, відкрита і добра людина, він прагнув приносити користь Корпусу не тільки в бою, а й за його межами,

– розповіли в РДК.

Відомо, що Тимофій Ануфрієв народився в Москві, виріс в Одесі й мав російське громадянство.

Початок повномасштабної війни припав на його перший курс університету в Санкт-Петербурзі, де він вивчав філософію. Після 24 лютого Тимофій залишив Росію, виїхав до Сербії, а згодом приєднався до Російського добровольчого корпусу.

За словами військових, йому було гидко дивитися на те, як більшість його оточення в Росії вдає, ніби нічого не відбувається.

"Выбор есть всегда", – считал Эней, и сделал выбор, продиктованный честью. Весь свой боевой путь он провёл штурмовиком – на самой опасной работе на войне,

– йдеться в дописі.

Вони віддали життя за Україну