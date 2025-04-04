В Кривом Роге прощаются с 3-летним Тимофеем Цвитко, который погиб из-за российской атаки

В пятницу, 4 апреля, Россия нанесла баллистический удар по жилому массиву Кривого Рога. Среди 9 погибших детей – 3-летний Тимофей Цвитко, который на момент взрыва возвращался с бабушкой домой с игровой площадки.

Сегодня, 8 апреля, в городе прощаются с мальчиком. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Что известно о Тимофее

Сразу после российской атаки в сети распространили кадры, как мальчика пытались реанимировать прямо посреди улицы. Ребенка забрала скорая помощь.

К сожалению, 3-летний Тимофей Цвитко вскоре умер. Журналисты Суспильного показали прощание с погибшим.

Кривой Рог провожает в последний путь Тимофея: смотрите фото

Напомним, взрыв застал внука с бабушкой у подъезда. Женщина чудом выжила, сейчас она находится в больнице.

Тимофейка был очень энергичным ребенком, имел увлечение космосом и ракетами космическими. Очень любил собирать божьих коровок и различных жуков,

– вспоминает Валерия, мать мальчика.

К слову, Тимофей был единственным ребенком в семье. Он уже изучал английский и умел считать на нем до десяти. "Пропал смысл жизни, он был для меня самым дорогим человеком", – признался Виталий, дедушка погибшего.